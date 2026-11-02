La filière crevettière mise sur les sciences et technologies pour renforcer sa compétitivité

Les exportations vietnamiennes de crevettes poursuivent leur progression. En 2025, elles ont atteint environ 4,65 milliards de dollars, soit plus de 41% des exportations de produits aquatiques du pays.

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Sur les neuf premiers mois de 2026, elles se sont élevées à environ 3,7 milliards de dollars, en hausse de 11%. Les évolutions varient toutefois selon les marchés : les ventes vers les États-Unis ont reculé de 15% et celles vers l'Union européenne de 4,9%, tandis que les exportations vers la Chine ont progressé de 37%.

Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), dans un contexte de marché instable, la compétitivité de la filière repose de plus en plus sur trois facteurs étroitement liés aux avancées technologiques : la productivité, la qualité et la traçabilité.

C'est dans les pratiques d'élevage que les progrès technologiques ont été les plus visibles ces dernières années. Les modèles d'élevage en plusieurs phases, le biofloc, les systèmes de recirculation de l'eau, la gestion automatisée de l'alimentation et le suivi des paramètres environnementaux sont progressivement déployés, en fonction des conditions propres à chaque région.

Selon l'Association vietnamienne de la crevette, les bassins bâchés à haute technologie affichent une productivité cinq à dix fois supérieure à celle des bassins en terre traditionnels. Ils permettent également de réaliser trois à quatre cycles d'élevage par an, contre un à deux auparavant. Il devient ainsi possible de réduire les surfaces consacrées à l'élevage sans diminuer la production.

Photo: Truong Giang/CVN

La technologie contribue aussi à mieux répondre aux exigences environnementales. À Cà Mau, dans le Sud, le modèle d'élevage intensif associant recirculation de l'eau et renouvellement limité, baptisé RAS-IMTA, a donné, après deux ans de mise en œuvre, des résultats stables, sans rejets. Un avantage à l'heure où les marchés importateurs accordent une attention croissante à la durabilité des modes de production.

Évaluer les technologies à l'aune de leurs résultats

Les critères d'évaluation des technologies évoluent eux aussi. Ils portent désormais sur des indicateurs concrets : taux de survie, vitesse de croissance, consommation d'aliments, coûts de l'électricité et de l'eau, ainsi que coût de revient au kilogramme de crevettes. Cette approche permet de privilégier les solutions qui réduisent effectivement les coûts et peuvent être généralisées, plutôt que d'adopter des technologies par simple effet de mode.

Le maillon faible de la filière reste toutefois l'approvisionnement en géniteurs. Environ 80% des géniteurs de crevette à pattes blanches doivent encore être importés, ce qui complique la maîtrise de l'offre et de la qualité.

Face à cette situation, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement fait de l'autonomie génétique une priorité. L'objectif est de maîtriser la sélection et la production de géniteurs à croissance rapide, bien adaptés aux conditions d'élevage locales, afin de réduire progressivement la dépendance aux importations.

Le ministre des Sciences et des Technologies appelle également à concentrer les moyens sur les principaux goulets d'étranglement de la filière, plutôt qu'à disperser les investissements. La maîtrise de la génétique doit ainsi fournir à la crevetticulture une base solide et durable pour renforcer sa compétitivité.

La gestion des données constitue un autre chantier majeur, encore largement inabouti. En 2025, seuls 24,5% des exploitations de crevettes d'eau saumâtre soumises à enregistrement avaient obtenu un code d'identification. La feuille de route prévoit de normaliser l'identification des exploitations, de numériser les registres de production et d'interconnecter les données à chaque étape de la chaîne, depuis les naissains et l'alimentation jusqu'à la récolte et aux volumes produits.

Cà Mau : associer innovation technologique et réorganisation de la production

Première province productrice de crevettes, Cà Mau affiche des ambitions élevées. Elle vise le développement de 10.000 ha d'élevage intensif à haute technologie et la création d'un centre de transformation de produits aquatiques d'une capacité supérieure à 200.000 tonnes par an. Elle prévoit également de développer le recours à l'Internet des objets (IoT), à l'intelligence artificielle et aux mégadonnées, ainsi que de mettre en place une traçabilité électronique sur l'ensemble de la chaîne de production.

Pour 2026-2027, la province envisage de lancer des projets pilotes dans trois à cinq zones d'élevage, en associant entreprises, coopératives et éleveurs autour de protocoles techniques communs, de systèmes de collecte des données de production et de contrats de commercialisation. Elle entend aussi privilégier la transformation poussée et la valorisation des sous-produits, afin d'accroître la valeur ajoutée plutôt que de rechercher uniquement une hausse des volumes.

Photo: CTV/CVN

Pour que les innovations technologiques se diffusent jusque dans les bassins d'élevage, les experts recommandent de confier aux entreprises un rôle central dans l'identification des besoins, l'adoption et la commercialisation des technologies. Les instituts de recherche et les universités seraient chargés de développer les solutions techniques, tandis que les collectivités locales organiseraient les zones de production et favoriseraient la diffusion des modèles. Ces enjeux figurent au programme de la conférence consacrée à la science et à la technologie dans le Sud du pays, qui se tient à Cần Thơ le 2 novembre.

La science et la technologie ont déjà permis à la filière d'améliorer sa productivité tout en réduisant son empreinte environnementale. Dans les années à venir, sa compétitivité dépendra davantage encore de sa capacité à maîtriser la génétique et à numériser l'ensemble de la chaîne de production. Un enjeu essentiel pour passer d'une croissance tirée par les volumes à un développement fondé sur la création de valeur.

Truong Giang/CVN