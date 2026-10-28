Forum économique d’Automne 2026

Renforcer les capacités de sécurité à l’ère quantique

Le développement de l’informatique quantique risque d’affaiblir les méthodes de cryptage actuelles, posant des risques pour les systèmes financiers, bancaires et les infrastructures numériques essentielles. Selon les experts, la préparation de la transition vers la cryptographie post-quantique doit être déployée très tôt, au lieu d’attendre que la menace ne se concrétise.

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Lors du colloque thématique "Sûreté des données et sécurité à l’ère quantique", qui s’est tenu dans l’après-midi du 27 octobre dans le cadre du Forum économique d’Automne 2026 (AEF 2026), les experts ont estimé que le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier doivent renforcer proactivement leurs capacités de sécurité, depuis les systèmes cruciaux jusqu’à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des entreprises.

Cela permettra de créer une base solide pour le processus de transformation numérique, d’élever la capacité d’autonomie technologique et de consolider la confiance dans l’économie numérique à l’ère quantique.

Lê Quôc Cuong, membre du Sous-comité de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique relevant du Conseil de développement de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que la ville avait organisé ces derniers temps de nombreux colloques scientifiques, établissant des liens avec la communauté universitaire et les laboratoires de pointe mondiaux pour échanger sur le potentiel, les orientations de développement de la technologie quantique et la construction d’un écosystème quantique local.

Selon M. Cuong, la sûreté des données et la sécurité à l’ère quantique constituent une question vitale pour le développement durable des métropoles à l’ère numérique. L’approche proactive de Hô Chi Minh-Ville vis-à-vis de cette technologie s’inscrit dans l’orientation stratégique globale du pouvoir central, qui identifie la technologie quantique comme l’une des technologies clés à privilégier dans les investissements pour renforcer l’autonomie nationale.

Forte d’une population de plus de 14 millions d’habitants, Hô Chi Minh-Ville façonne un modèle de mégapole, jouant le rôle de centre économique, financier et d’innovation de tout le pays. Son fonctionnement repose de plus en plus sur les mégadonnées (Big Data), l’intelligence artificielle (IA) et les plateformes numériques, au service des objectifs de développement de l’économie numérique et de l’économie circulaire, tout en accentuant les exigences de sécurité des systèmes.

Cependant, le développement futur d’ordinateurs quantiques suffisamment puissants pourrait briser les méthodes de cryptage actuelles. Il s’agit d’un défi pour les systèmes financiers, bancaires, les services publics et les infrastructures numériques essentielles. Entre-temps, la collecte de données en vue d’un déchiffrement futur est devenue une préoccupation à l’échelle mondiale. Ce risque pourrait impacter les systèmes de sécurité, de défense, d’administration publique, de santé, de transports, d’énergie, et en particulier le système de transactions des banques ainsi que le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville. Par conséquent, la transition vers la cryptographie post-quantique n’est plus une simple préparation pour l’avenir, mais est devenue une tâche urgente visant à protéger la souveraineté numérique nationale et la sécurité des systèmes.

Opportunités à saisir

"Dans un contexte mondial offrant de nombreuses opportunités au Vietnam en général et à la ville en particulier, la technologie quantique est identifiée comme l’un des domaines technologiques stratégiques nécessitant un développement prioritaire. Avec des mécanismes spécifiques et un nouveau cadre juridique, la ville dispose de conditions supplémentaires pour élargir son espace de développement en termes d’infrastructures techniques et juridiques. Dès lors, la métropole doit déterminer les priorités et l’approche appropriée pour effectuer la transition vers l’environnement post-quantique, en se basant sur le niveau d’importance de chaque système, infrastructure et secteur économique", a déclaré Lê Quôc Cuong.

Dans ce contexte, la transition vers la cryptographie post-quantique (PQC) est considérée comme une orientation majeure. Toutefois, ce processus ne concerne pas seulement le remplacement des algorithmes de cryptage, mais exige également un audit des systèmes, la gestion des certificats numériques, l’évaluation des risques et l’élaboration d’une feuille de route de transition adaptée à chaque organisation.

Sous l’angle de la mise en œuvre, M. Stephen Oh, vice-président et directeur de la technologie de Korea Quantum Computing, a mis en avant trois priorités dans le processus de transition vers la cryptographie post-quantique.

Selon Stephen Oh, il convient de mettre en place un mécanisme de gestion des coûts et des ressources afin que les entreprises puissent prévoir le budget, planifier proactivement et allouer les fonds nécessaires à cette transition. Dans le même temps, il faut créer des conditions favorables pour que les petites et moyennes entreprises puissent accéder à des solutions de sécurité adaptées. Il s’agit là de maillons essentiels de la chaîne d’approvisionnement ; si la capacité de protection des systèmes de ce groupe d’entreprises reste limitée, l’efficacité globale de la sécurité de la chaîne sera difficile à garantir.

En outre, le déploiement de programmes pilotes aidera les entreprises à tester les solutions et à renforcer la confiance au sein de la chaîne d’approvisionnement. Des modèles tels que la gestion centralisée des clés, les services de signature numérique partagés et les solutions de transition cryptographique doivent être expérimentés et évalués avant d’être généralisés.

Sur le plan de la recherche et du développement technologique national, Vo Van Tuân, directeur du Laboratoire quantique relevant de l’Institut d’IA quantique et de cybersécurité du groupe FPT, a indiqué que l’objectif de son unité est de maîtriser progressivement les technologies clés.

Selon M. Tuân, la création de l’Institut de recherche en IA quantique et cybersécurité, regroupant au sein d’un même système des laboratoires dédiés au quantique, à la cybersécurité et à l’IA, vise à créer des conditions propices à la recherche et à l’expérimentation de nouvelles technologies, notamment l’application de l’IA dans la cybersécurité et le développement de solutions de sécurité pour les infrastructures technologiques.

S’agissant de la cryptographie post-quantique, FPT adopte une démarche proactive d’évaluation des risques, basée sur l’hypothèse que les futurs algorithmes quantiques pourraient briser certains mécanismes de cryptage actuels. Ainsi, la recherche et la préparation des plans de riposte doivent être effectuées avant que ces menaces ne deviennent pressantes.

Outre la PQC, l’unité étudie également d’autres approches comme la distribution quantique de clés (QKD), tout en menant des activités de recherche et de coopération internationale pour développer progressivement ses compétences dans ce domaine.

Les experts estiment que la sécurité à l’ère quantique n’est pas un simple problème technologique, mais qu’elle est aussi liée aux coûts de transition, aux capacités de déploiement et au niveau de coordination entre les acteurs de l’économie. Pour Hô Chi Minh-Ville, une préparation précoce revêtira une importance majeure pour protéger les infrastructures numériques, consolider la confiance envers les services financiers et créer une base sûre pour le développement de son centre financier international.

Texte et photos : Quang Châu/CVN