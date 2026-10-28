Hydrogène vert : le Vietnam présente ses ambitions à Bruxelles

Le Vietnam dispose pour la première fois d’un stand à la Semaine européenne de l’hydrogène 2026, organisée à Bruxelles, pour promouvoir son potentiel en énergies renouvelables, attirer les investissements et renforcer sa participation aux chaînes de valeur de l’hydrogène vert.

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Photo : Internet/CVN

Pour la première fois, le Vietnam dispose d’un stand national à la Semaine européenne de l’hydrogène 2026, l’un des principaux rendez-vous du secteur en Europe, qui se tient actuellement à Bruxelles, en Belgique. À travers cette participation, le Bureau commercial du Vietnam en Belgique, au Luxembourg et auprès de l’Union européenne (UE) entend faire connaître les ambitions du pays et promouvoir son potentiel de contribution à la chaîne de valeur de l’hydrogène vert en cours de structuration en Europe.

Les forums politiques de haut niveau ont officiellement débuté le 27 octobre, deuxième journée de l’événement. Les débats portent notamment sur les moyens de développer la filière de l’hydrogène à grande échelle afin de renforcer la résilience de l’Europe, de soutenir ses industries des technologies propres et de limiter les risques liés aux grands projets. Le rôle moteur des secteurs de l’acier et des engrais dans l’émergence d’un marché de l’hydrogène figure également à l’ordre du jour.

Lors de sa première session, le forum des entreprises s’est notamment penché sur le rôle des ports maritimes en tant que "portes d’entrée de l’hydrogène" et sur les stratégies d’approvisionnement en carburant des navires. L’espace d’exposition, où sont présentés plusieurs projets financés par l’UE, attire également de nombreuses entreprises, des chercheurs et des investisseurs.

Le Bureau commercial du Vietnam a mis en avant le potentiel éolien offshore du pays, estimé à plus de 600 GW, qui figure parmi les plus importants d’Asie du Sud-Est. Avec plus de 3.000 km de côtes, le Vietnam dispose de conditions favorables au développement de l’énergie éolienne en mer et d’infrastructures destinées à l’exportation à grande échelle.

Le pays ambitionne de produire entre 100.000 et 500.000 tonnes d’hydrogène par an d’ici 2030, puis entre 10 et 20 millions de tonnes à l’horizon 2050. Ces objectifs s’inscrivent dans sa stratégie de neutralité carbone et rejoignent les ambitions du Pacte vert pour l’Europe ainsi que les engagements pris dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Le Bureau commercial a présenté quatre grands axes d’investissement. Le premier concerne la production d’hydrogène renouvelable, notamment par électrolyse à grande échelle grâce aux technologies à membrane échangeuse de protons (PEM) et alcalines, la production d’hydrogène à partir de l’énergie éolienne offshore, la fabrication d’ammoniac vert et les installations d’exportation d’hydrogène liquéfié.

Photo : VNA/CVN

Le deuxième axe porte sur les infrastructures de stockage, de compression et de transport par conduites, ainsi que sur les réseaux logistiques et la modernisation des ports en eau profonde. Le troisième vise à décarboner les industries fortement émettrices, notamment la sidérurgie, la cimenterie, la production d’engrais azotés et l’industrie chimique. Il englobe également le remplacement des carburants conventionnels dans les transports lourds et maritimes, ainsi que l’utilisation de l’hydrogène pour produire de l’électricité. Enfin, le quatrième axe concerne les principaux débouchés de l’hydrogène : sidérurgie, engrais, chimie, ciment, transport maritime, production d’électricité et transport lourd.

Trân Ngoc Quân, chef du Bureau commercial du Vietnam en Belgique, au Luxembourg et auprès de l’UE, a rappelé que son organisme participait régulièrement à la Semaine européenne de l’hydrogène depuis sa création en 2020. L’édition 2026 marque toutefois la première participation du Vietnam avec un stand dédié.

Cette initiative s’inscrit également dans le prolongement des orientations définies par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, lors de sa récente visite en Belgique, en faveur d’un renforcement de la coopération dans l’économie verte, le développement durable et les hautes technologies.

Selon Trân Ngoc Quân, le stand vietnamien a accueilli de nombreux visiteurs étrangers désireux de s’informer sur la politique nationale en matière d’hydrogène. Des partenaires sud-coréens et japonais ont fait part de leur volonté de devenir les premiers importateurs d’hydrogène vietnamien si le pays développe ses exportations dans ce domaine. À travers cette présence, le Bureau commercial souhaite surtout faire connaître aux entreprises et aux investisseurs européens la stratégie du Vietnam en matière d’hydrogène et l’attention qu’il accorde aux énergies propres et aux enjeux énergétiques mondiaux.

Pour concrétiser ce potentiel, le Bureau commercial entend accompagner les entreprises européennes en leur fournissant des données actualisées sur les marchés vietnamiens de l’hydrogène vert et de l’énergie, des informations sur les possibilités d’investissement, les mesures incitatives et le cadre juridique, ainsi qu’en facilitant les contacts avec des partenaires, des promoteurs de projets et des organismes publics vietnamiens. Il propose également de faciliter le dialogue avec les ministères et les secteurs concernés et met à disposition un portail destiné à favoriser les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’UE.

Cette coopération s’appuie déjà sur plusieurs cadres juridiques, financiers et politiques, notamment l’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA), le JETP, la stratégie Global Gateway et le Pacte vert pour l’Europe. Lors de la visite officielle de Tô Lâm auprès de l’UE la semaine dernière, les deux parties sont convenues de promouvoir les investissements dans le cadre de Global Gateway et de renforcer leur coopération en matière de transition énergétique.

Le défi consiste désormais pour le Vietnam à transformer son potentiel en projets économiquement viables, soutenus par un cadre juridique adapté et des infrastructures appropriées. Sa présence à Bruxelles, alors que l’Europe travaille à structurer sa filière hydrogène, témoigne de sa volonté de prendre part à la mise en place des chaînes d’approvisionnement mondiales en énergie propre.

VNA/CVN