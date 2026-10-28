Phu Tho promeut les investissements et le commerce en République tchèque

La province de Phu Tho entend renforcer ses liens économiques avec la République tchèque en attirant des investissements dans l’industrie, l’agriculture et les énergies vertes. Une conférence organisée à Prague a permis d’identifier de nouvelles pistes de coopération et de partenariats durables.

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Photo : VNA/CVN

La province de Phu Tho (Nord) a réuni mardi 27 octobre à Prague des acteurs économiques tchèques lors d’une conférence axée sur le renforcement des échanges commerciaux et l’attraction d’investissements, destinée à tisser des partenariats dans des domaines clés tels que l’industrie, l’agriculture, les services et la transition vers l’énergie verte.

S’exprimant lors de cet événement, l’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam, a souligné l’importance particulière de cette conférence. Elle s’inscrit dans la dynamique du partenariat stratégique bilatéral établi en janvier 2025, un ancrage solide pour intensifier les échanges économiques, commerciaux et les investissements entre les deux pays.

Il a souligné que la province de Phu Tho, située dans la région moyenne et montagneuse du Nord, possède un potentiel important dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, des services et du tourisme.

Selon le diplomate, l’industrie manufacturière, la mécanique, l’énergie, l’environnement et les technologies de pointe constituent les piliers du savoir-faire tchèque, offrant un fort potentiel de coopération pour la province de Phu Tho. D’autres opportunités majeures de partenariat se dessinent également dans l’agriculture de haute technologie, l’agroalimentaire, le tourisme et la formation.

L’ambassadeur Duong Hoài Nam a par ailleurs souligné le rôle de la communauté vietnamienne en République tchèque, qui agit comme un pont entre les deux nations, aidant les entreprises à identifier des partenaires et à accéder à des informations sur le marché.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, le président du Comité populaire de la province de Phu Tho, Trân Duy Dông, a répondu aux interrogations des investisseurs tchèques concernant les politiques d’investissement au Vietnam, notamment en ce qui concerne les droits d’utilisation de terrains , l’accès au marché et le transfert des bénéfices vers l’étranger.

L’énergie verte est apparue comme un domaine d’intérêt majeur. L’entreprise tchèque Dalu a proposé d’étudier l’utilisation de la technologie du biogaz pour produire de l’électricité à partir de déchets ménagers et agricoles.

Trân Duy Dông a fait savoir que la province de Phu Tho doit absorber environ 2.000 tonnes de déchets par jour et qu’elle a d’ores et déjà balisé le terrain pour accueillir de futures infrastructures de traitement. La transition écologique est déjà en marche, puisque qu’une usine parvient à valoriser 500 tonnes quotidiennes en électricité.

Déterminée à accélérer le mouvement, la province s’est dit prête à accompagner concrètement les démarches de l’entreprise Dalu. Trân Duy Dông a par ailleurs rappelé que ces projets de valorisation énergétique pourront prétendre à des mécanismes d’incitation foncière et fiscale, dans le respect strict du cadre réglementaire en vigueur.

Selon Nguyên Manh Tung, représentant de la Chambre de commerce tchèque, les entreprises tchèques s’intéressent aux secteurs de la santé, de la technologie, de l’intelligence artificielle, de la sécurité de l’information, de l’immobilier et de la construction industrielle. Il a, par ailleurs, mis en avant le rôle des entrepreneurs vietnamiens dans la mise en relation des investisseurs avec des opportunités au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan de la coopération décentralisée, le maire de Náchod, Jan Birke, a plaidé pour un rapprochement accru entre sa municipalité et la ville de Viêt Tri, située dans la province de Phu Tho. Tout en appelant à soutenir un futur projet d’investissement dans cette localité, il a exprimé son souhait de tisser des liens économiques et institutionnels plus larges entre la province de Phu Tho et la région tchèque de Hradec Králové.

En offrant à Phu Tho une tribune pour présenter son potentiel économique et ses mesures d’incitation à l’investissement, cette conférence a permis à la province de répondre aux attentes des entreprises tchèques tout en esquissant des perspectives de coopération à long terme.

VNA/CVN