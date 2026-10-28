Forum économique d’automne : le Vietnam mise sur de nouveaux moteurs de croissance

Dans son discours d’orientation, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que, face à l’accélération des mutations mondiales, le renforcement de l’autonomie nationale devait aller de pair avec l’approfondissement de la coopération internationale. Aucun pays ne peut, à lui seul, assurer un développement rapide et durable, pas plus qu’il ne peut résoudre unilatéralement les défis mondiaux.

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Photos : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a pris part, mercredi matin le 28 octobre à Hô Chi Minh-Ville, à la cérémonie d'ouverture et à la séance plénière de haut niveau intitulée "La convergence des nouveaux moteurs de la croissance mondiale", dans le cadre du Forum économique d'automne 2026 (AEF 2026).

Organisé du 26 au 29 octobre sous le thème "Collaboration dans une nouvelle ère", l'AEF 2026 est placé sous la direction du Premier ministre et piloté par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, et organisé par le Centre pour la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR) en partenariat avec le WEF.

Le forum rassemble plus de 2 500 délégués et 214 intervenants issus de plus de 170 organisations provenant de 27 pays et territoires, articulant ses travaux autour de quatre piliers majeurs que sont le rôle des mégapoles dans la connexion des pôles de croissance, les technologies de rupture et l'écosystème d'innovation, les nouveaux modèles de coopération, ainsi que le rôle pionnier du secteur privé.

Dans son discours d’orientation, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que, face à l’accélération des mutations mondiales, le renforcement de l’autonomie nationale devait aller de pair avec l’approfondissement de la coopération internationale. Aucun pays ne peut, à lui seul, assurer un développement rapide et durable, pas plus qu’il ne peut résoudre unilatéralement les défis mondiaux.

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Rappelant la nécessité de consolider la confiance mutuelle, de valoriser le multilatéralisme, de renforcer le dialogue et de promouvoir la coopération sur la base du droit international et des intérêts légitimes de chaque pays, le chef du gouvernement a insisté sur l'impératif de convertir les engagements diplomatiques en mécanismes d'action concrets, en projets tangibles et en résultats mesurables.

Évoquant la dynamique socio-économique du pays, le Premier ministre a indiqué que le Vietnam avait enregistré au cours des neuf premiers mois de 2026 une croissance du PIB de 9,01%, son niveau le plus élevé depuis 2011, consolidant ainsi son accession officielle au groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure depuis juillet 2026.

Le pays s’est fixé deux objectifs à l’horizon du centenaire : devenir, d’ici à 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur, puis accéder au statut de pays développé à revenu élevé d’ici à 2045. Dans cette perspective, la période 2026-2030 constitue une étape charnière, avec un objectif de croissance annuelle moyenne d’au moins 10%.

Afin de concrétiser cette trajectoire, le gouvernement vietnamien opère une transformation en profondeur de son modèle de croissance, misant sur les sciences, les technologies, l'innovation et la transition numérique comme leviers primordiaux. Le Premier ministre a réaffirmé que la croissance économique élevée devait s'accompagner de gains de productivité supérieurs, l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) avec la montée en compétences des entreprises locales, et l’intégration profonde avec le renforcement de la résilience et de l’autonomie de l’économie nationale.

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Dans cette optique, le Vietnam entend poursuivre les réformes, améliorer son cadre juridique, ses institutions et sa gouvernance conformément aux pratiques et aux normes internationales, et lever les principaux blocages institutionnels. L’objectif est de permettre au pays de s’intégrer davantage aux chaînes de valeur mondiales et d’y occuper une place stratégique.

Pour donner corps à cette ambition, le Premier ministre a invité les partenaires internationaux à ne plus seulement investir et produire au Vietnam, mais à le faire aux côtés des acteurs vietnamiens. Cette approche doit notamment se traduire par le développement de la recherche et développement (R&D), le transfert de connaissances et la création conjointe de valeur.

Le Premier ministre a ainsi formulé quatre propositions d'action prioritaires : nouer des partenariats de co-innovation entre les groupes internationaux, les localités et les entreprises vietnamiennes dans les technologies stratégiques telles que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les nouveaux matériaux ; collaborer avec le WEF pour former des talents numériques ; instaurer des mécanises d'expérimentation pour les technologies stratégiques ; et mobiliser les capitaux de moyen et long terme au service du développement à travers l'interconnexion des centres financiers internationaux de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang avec les marchés financiers mondiaux.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam était toujours prêt à être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale ; à écouter, à apprendre, à partager ses expériences et à œuvrer aux côtés de ses partenaires pour relever les défis communs et créer de nouvelles perspectives de développement.

Le gouvernement vietnamien espère qu’avec le soutien du Forum économique mondial et de ses partenaires, le Forum économique d’automne deviendrait un espace d’échanges et de promotion d’initiatives concrètes et de programmes de coopération, aboutissant à des résultats tangibles et durables, a-t-il conclu.

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De son côté, Stephan Mergenthaler, directeur exécutif du WEF, a souligné l’importance de la collaboration, d’une vision partagée et d’une volonté commune de transformer le dialogue en action pour faire face aux défis économiques mondiaux. Il a identifié trois moteurs essentiels de la croissance future : l’intelligence, une industrie résiliente et durable, ainsi que la connectivité.

Il a également réaffirmé le rôle du forum dans le rapprochement de points de vue divers, la consolidation de la confiance et la facilitation de la coopération afin de faire émerger des avancées concrètes. Investir dans les relations et la compréhension mutuelle pour favoriser une coopération efficace constitue, selon lui, l’un des investissements à long terme les plus importants pour la société.

VNA/CVN