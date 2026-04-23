Le Vietnam vise 72% d’infrastructures Internet de nouvelle génération en 2026

Selon le plan du Centre Internet du Vietnam (VNNIC), le taux d’adoption d’IPv6 au Vietnam devrait atteindre 72% en 2026, contre 67,8% en 2025.

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IPv6, nouvelle génération de protocole d’hébergement Internet, est appelé à remplacer IPv4, dont les limites apparaissent de plus en plus nettement. Cette transition est considérée comme une étape clé pour étendre et moderniser l’infrastructure Internet du pays.

Dans un contexte marqué par l’essor rapide de l’intelligence artificielle, du big data, de l’Internet des objets et de la 5G, le nombre d’équipements connectés augmente fortement, rendant cruciale la disponibilité d’un espace d’hébergement élargi et une meilleure scalabilité des réseaux.

D’après les données de 2025, le Vietnam se classe au 7ᵉ rang mondial en matière de déploiement d’IPv6, avec un taux de 67,8%. Le VNNIC souligne qu’un retard dans cette transition pourrait pénaliser les organisations et les entreprises dans leur intégration à l’économie numérique.

Pour atteindre l’objectif de 72% cette année, le plan 2026 fixe des indicateurs précis pour chaque catégorie d’acteurs.

Pour les grands opérateurs de télécommunications tels que VNPT, Viettel, FPT Telecom et MobiFone, au moins 95% des abonnés au haut débit devront utiliser IPv6. Ces entreprises devront assurer une progression trimestrielle et un suivi régulier de la qualité de service. Les autres fournisseurs d’accès à Internet devront atteindre un minimum de 65% d’abonnés IPv6.

Par ailleurs, les entreprises proposant des services cloud, des centres de données et des contenus numériques devront rendre leurs infrastructures pleinement compatibles IPv6, tout en attribuant ce protocole par défaut à leurs clients. Autre exigence : 100% des sites web de services des organisations et des entreprises devront activer IPv6.

Photo : Nguyên Dông/CVN

Le secteur public est également concerné par cette transition. Les ministères, administrations et collectivités locales sont appelés à déployer IPv6 dans leurs centres de données, portails électroniques et systèmes d’information.

Parallèlement à l’extension d’IPv6, le Vietnam amorce l’expérimentation du modèle "IPv6 only", reposant exclusivement sur IPv6 sans coexistence avec IPv4. Ce modèle sera testé sur les réseaux haut débit des opérateurs ainsi que sur les réseaux internes, avant d’être étendu aux réseaux d’accès des administrations publiques.

Le VNNIC indique qu’il accompagnera les acteurs dans cette transition vers l’IPv6 only, via des outils de supervision, des données de mesure et des programmes de formation technique. En 2026, la conférence annuelle VNNIC Internet Conference devrait être organisée autour de cette thématique, afin de partager retours d’expérience et cas d’usage concrets.

Trong Dat - Câm Sa/CVN