Le café vietnamien prêt à accélérer en fin d’année

La faiblesse des stocks mondiaux, les aléas climatiques et le durcissement des exigences des marchés importateurs offrent au café vietnamien de nouvelles perspectives pour les derniers mois de l’année.

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Photo : Truong Giang/CVN

Plus de six milliards de dollars d’exportations en huit mois

Selon l’Association vietnamienne du café et du cacao (Vietnam Coffee Cocoa Association - Vicofa), au cours des huit premiers mois de 2026, le Vietnam a exporté près de 1,7 million de tonnes de café pour plus de six milliards de dollars. Le volume a augmenté de plus de 10% sur un an, tandis que la valeur a reculé de 11,2% en raison de la baisse des prix à l’exportation.

L’Union européenne (UE) et les États-Unis sont restés les principaux débouchés du café vietnamien. En parallèle, plusieurs marchés asiatiques, notamment la Chine, ont apparu comme de nouveaux relais de croissance.

Les cours du café devraient progresser dans les prochains mois, soutenus par plusieurs facteurs. Les fortes pluies retardent les récoltes au Brésil, tandis que le phénomène El Niño, accompagné de fortes chaleurs et de sécheresse, pourrait affecter la production et l’offre en Asie fin 2026 et en 2027. À cela s’ajoute la faiblesse des stocks.

Le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (EUDR) entrera officiellement en vigueur le 30 décembre 2026, à l’exception des petites et microentreprises.

Selon la Vicofa, cette réglementation représente une opportunité pour le Vietnam d’accroître ses exportations, notamment de café vert conforme aux critères de l’EUDR, alors que certains autres pays producteurs ne sont pas encore pleinement en mesure d’y répondre.

Plus de 30% des superficies caféières du Vietnam disposent actuellement de certifications de production durable, constituant une base importante pour répondre aux exigences croissantes des marchés importateurs.

La croissance future des exportations dépendra donc largement de la capacité de la filière à respecter les normes de durabilité, en particulier l’EUDR, mais aussi à développer la transformation en profondeur et à améliorer la qualité des produits.

Des opportunités pour accroître les volumes et les prix

Selon Nguyên Nam Hai, président de la Vicofa, le café vietnamien dispose de nombreuses opportunités pour accroître ses volumes et ses prix de vente dans les derniers mois de l’année.

Actuellement, environ 35 à 40% de l’offre vietnamienne de café est susceptible de répondre aux exigences de l’EUDR. De nombreux acheteurs se tournent ainsi vers le café vietnamien conforme à ces normes pour les contrats conclus à partir d’octobre 2026. Cette tendance pourrait entraîner une hausse de 8 à 10% des volumes exportés. Les lots conformes à l’EUDR devraient en outre se négocier environ 50 dollars la tonne de plus que le café conventionnel, contribuant ainsi à accroître les recettes d’exportation.

Nguyên Nam Hai souligne également la forte progression de la demande mondiale de café transformé. Ce segment devrait ainsi devenir l’un des moteurs du secteur pour atteindre l’objectif de 9 milliards de dollars d’exportations cette année.

Toutefois, certains facteurs pourraient exercer une pression à la baisse sur les prix. Selon les prévisions du Département américain de l’Agriculture (USDA), la production des principaux pays producteurs devrait globalement augmenter au cours de la campagne 2026-2027 par rapport à la précédente.

L’offre mondiale est ainsi estimée à environ 189 millions de sacs, contre une consommation d’environ 179 millions sur les grands marchés comme les États-Unis et l’Europe, soit un excédent d’environ 10 millions de sacs. Cette hausse de l’offre pourrait peser sur les cours du café.

VNA/CVN