Riz : la remontée des prix ouvre de nouvelles perspectives à l’exportation

Selon l’Association vietnamienne des vivres, le Vietnam avait exporté environ 5,726 millions de tonnes de riz au 15 août 2026. Les ventes annuelles devraient atteindre 7,738 millions de tonnes, soit quelque 2,012 millions de tonnes supplémentaires à expédier d’ici à la fin de l’année.

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Photo : VNA/CVN

La valeur des exportations de riz devrait s’établir à environ 3,94 milliards de dollars en 2026, en baisse de 4% par rapport à 2025, en raison du faible niveau des prix moyens à l’exportation au cours des premiers mois de l’année. La reprise des prix amorcée en juillet pourrait toutefois contribuer à améliorer le chiffre d’affaires du secteur au second semestre.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le prix du riz exporté en juillet a augmenté de 5,8% sur un an, dépassant pour la première fois en 2026 son niveau de la même période de 2025 et atteignant son plus haut niveau depuis juin 2025.

Le marché mondial offre également plusieurs perspectives favorables. L’équilibre entre l’offre et la demande devrait devenir déficitaire au cours de la campagne 2026 - 2027, tandis que le commerce mondial du riz devrait atteindre un niveau record. La possibilité d’un épisode El Niño de forte intensité pourrait en outre inciter plusieurs pays à renforcer leurs stocks alimentaires.

Les Philippines, premier débouché du riz vietnamien, ont confirmé qu’elles ne suspendraient pas leurs importations en 2026. Elles devraient importer environ 5,6 millions de tonnes au cours de la campagne 2026-2027, soit le volume le plus élevé au monde. Leurs importations ont augmenté d’environ 27% au cours des sept premiers mois de 2026. La Chine enregistre également une forte progression de ses importations, notamment de riz brisé destiné à l’alimentation animale, ouvrant ainsi de nouveaux débouchés au riz vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Le Nigeria devrait connaître un déficit d’environ 3,5 millions de tonnes durant la campagne 2026-2027, tandis que le Kenya maintient, jusqu’à fin novembre 2026, une exonération des droits d’importation sur le riz blanc dans le cadre d’un contingent.

Au Vietnam, la diminution de l’offre réduit la pression des ventes et permet aux entreprises de négocier de meilleurs prix. Le riz de haute qualité et à faibles émissions, certifié, dépasse notamment 1.000 dollars la tonne sur certains marchés, dont le Japon, l’Union européenne et l’Australie.

Le secteur reste néanmoins exposé à plusieurs risques. Les Philippines envisagent notamment d’instaurer une taxe de sauvegarde supplémentaire, qui pourrait porter les droits cumulés à plus de 35%. L’Indonésie ne prévoit pas d’importer de riz en 2026, en raison de niveaux élevés de production et de stocks. La Côte d’Ivoire et le Ghana réduisent parallèlement leurs achats de riz vietnamien, dont les prix sont plus élevés que ceux pratiqués par l’Inde et le Pakistan. La Thaïlande et le Cambodge renforcent, de leur côté, leur concurrence sur les marchés chinois et internationaux.

Les coûts élevés des engrais, du transport et de l’énergie continuent par ailleurs de peser sur la production. El Niño pourrait également affecter la campagne hiver-printemps 2026-2027, avec des risques de sécheresse et d’intrusion saline entre fin décembre et avril.

Selon le rapport WASDE d’août 2026 du Département américain de l’Agriculture, la production mondiale de riz usiné pour la campagne 2026-2027 est estimée entre 537,3 et 537,8 millions de tonnes, en baisse d’environ 2% par rapport au record de la campagne précédente. Le commerce mondial devrait toutefois rester à un niveau record, entre 62,8 et 62,9 millions de tonnes.

Pour tirer pleinement parti de ces perspectives, les entreprises vietnamiennes devront diversifier leurs marchés, améliorer la qualité et accroître la valeur ajoutée de leurs produits, tout en suivant de près l’évolution des politiques tarifaires et des réglementations à l’importation sur les principaux marchés.

VNA/CVN