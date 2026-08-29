Hô Chi Minh-Ville passe à la vitesse supérieure dans l’agriculture high-tech

Dans le cadre du salon K-Brand Expo 2026 à Hô Chi Minh-Ville, le colloque international intitulé "Connexion de la chaîne de valeur agricole de haute technologie : de la technologie à la commercialisation et à l’attraction des investissements" s’est tenu dans la matinée du 28 août 2026.

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L’événement a réuni de nombreux experts, scientifiques et représentants de la communauté d’affaires vietnamienne et internationale. Il était coorganisé par le Comité de gestion de la Zone agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (AHTP) et le Centre de promotion commerciale de la République de Corée au Vietnam.

S’exprimant lors de la séance d’ouverture, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Minh Thanh, a souligné que la métropole concentrait ses efforts sur la transition vers un modèle urbain moderne, vert, intelligent et durable, dans lequel l’agriculture urbaine constitue un pilier important de l’écosystème écologique. La ville s’oriente résolument vers une transition d’une production agricole traditionnelle à une économie agricole urbaine fondée sur la haute valeur ajoutée, les hautes technologies, la réduction des émissions de carbone et l’économie circulaire.

Afin de concrétiser cet objectif, le dirigeant municipal a invité les participants à formuler des propositions visant à lever les obstacles liés à l’application des biotechnologies, à l’automatisation, à la constitution de bases de données et à la réduction des délais entre la recherche et la commercialisation. Insistant sur l’importance du partenariat avec les acteurs sud-coréens en matière de transfert de technologies et de développement des marchés, Bùi Minh Thanh a demandé que les accords signés lors du colloque se traduisent rapidement par des plans d’action et des réalisations concrètes, assortis d’un calendrier précis.

Le colloque a constitué une plateforme d’échanges approfondis entre responsables publics, chercheurs, entreprises et agriculteurs, visant à favoriser le transfert de technologies, à renforcer les compétences de gestion et à établir un réseau de coopération durable. L’un des temps forts de l’événement a été la cérémonie de signature d’un protocole d’accord (MOU) entre le Comité de gestion de l’AHTP et des partenaires sud-coréens, marquant le passage des échanges théoriques à des actions partenariales concrètes.

Sur le plan de la recherche, la Dr. Tô Thi Thuy Trang, de l’Institut d’études sur le développement de Hô Chi Minh-Ville, a rappelé que, malgré le recul de la part de l’agriculture dans le produit intérieur brut régional (GRDP) - estimée entre 1,3% et 1,7% en 2025 en raison de l’urbanisation -, le secteur conserve un rôle stratégique en matière de sécurité alimentaire, d’équilibre écologique et de transfert de technologies à l’échelle régionale.

Pour accélérer le développement durable, la Dr. Trang a préconisé un ensemble de solutions stratégiques axées sur la coopération régionale, la réforme institutionnelle et la mobilisation des ressources. Selon elle, il est essentiel de renforcer l’intégration régionale au moyen d’une plateforme de données commune, de corridors logistiques et de pôles d’entreprises, tout en stimulant le secteur privé grâce à la modernisation technologique, au développement des partenariats public-privé (PPP) et à l’essor de coopératives de nouvelle génération.

En parallèle, la mise en place de mécanismes spécifiques - tels que des zones d’expérimentation réglementaire ("sandboxes"), des dispositifs d’incitation à l’échelle sous-régionale et des critères environnementaux obligatoires - devra s’accompagner d’une mobilisation accrue des financements provenant de l’aide publique au développement (APD), des PPP et du marché du carbone afin de financer des infrastructures résilientes face au changement climatique.

Créer des infrastructures stratégiques

La période 2010-2025 a enregistré des résultats encourageants : création de sept zones agricoles appliquant les hautes technologies, couvrant 1.727,43 ha, passage à 100% de la production de poissons d’ornement sous haute technologie, développement de 1.006 produits certifiés dans le cadre du programme OCOP et attraction de près de 400 start-up.

Néanmoins, l’agriculture locale reste confrontée à plusieurs défis majeurs, notamment la fragmentation du foncier, la faiblesse des liens entre les différents maillons des filières et un niveau d’investissement limité, représentant à peine 0,46% de l’investissement total. À l’horizon 2030, la ville ambitionne de devenir un pôle national de services scientifiques et technologiques et d’agriculture de pointe, avec une valeur moyenne de production visée à 700 millions de dôngs par hectare et par an, dont plus de 50% issus de l’agriculture urbaine et de haute technologie.

Sur le plan de la gestion, Nguyên Thanh Hiên, vice-directeur du Comité de gestion de l’AHTP, a présenté les orientations stratégiques pour le développement des zones agricoles spécialisées à l’horizon 2030. Selon lui, l’élargissement de l’espace de développement consécutif à l’intégration territoriale avec Bình Duong et Bà Ria-Vung Tàu offre un avantage comparatif considérable en termes de disponibilités foncières, d’écosystème, d’infrastructures de transport et de logistique.

Il s’agit d’un levier déterminant pour réorganiser le réseau des zones agricoles spécialisées autour d’une dynamique d’intégration, de spécialisation et de complémentarité, plutôt que de favoriser un fonctionnement en silos.

À l’horizon 2030, le développement de ces zones ne reposera plus uniquement sur leur extension géographique, mais sur la création d’infrastructures stratégiques au service d’un écosystème d’innovation réunissant recherche, formation, incubation d’entreprises, gestion des données numériques et accès aux marchés.

Au-delà des infrastructures et des perspectives de développement, la question du financement s’est imposée comme un enjeu central des débats. Le Dr. Nguyên Huu Thi, président de la société de gestion de fonds iSAM Holdings Management, a souligné que le principal obstacle à la mobilisation des capitaux résidait dans le manque de standardisation des modèles économiques des entreprises agricoles, qui limite leur accès aux fonds d’investissement.

Il a ainsi préconisé le développement de modèles d’"entreprises pivots" ainsi que la mise en place d’une feuille de route destinée à renforcer leur capacité à mobiliser et à absorber les capitaux.

Partageant des expériences internationales, Kang O-Seong, directeur du Centre d’incubation et de développement des entreprises de la Fondation pour l’innovation technologique de Jeonnam (République de Corée), a présenté le modèle des grappes d’entreprises bio-symbiotiques ("bio-clusters"). Cette approche rassemble les différentes parties prenantes au sein d’un même écosystème géographique afin d’optimiser le processus de commercialisation des produits issus de la recherche.

Le colloque a également accordé une place importante aux technologies émergentes - Internet des objets (IoT), intelligence artificielle (IA) et mégadonnées (Big Data) - appliquées à la gestion des exploitations intelligentes et aux procédés de conservation et de transformation à forte valeur ajoutée. Les participants ont également abordé les mécanismes réglementaires spécifiques et les modèles de partenariat public-privé (PPP).

Dans l’après-midi, les travaux se sont poursuivis par une session de rencontres d’affaires B2B entre entreprises vietnamiennes et sud-coréennes, destinée à favoriser la conclusion de partenariats et à donner une nouvelle impulsion à la commercialisation des produits agricoles de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville sur les marchés internationaux.

Texte et photos : Truong Giang/CVN