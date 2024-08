Singapour va interdire l'utilisation du téléphone dans les écoles

Singapour prévoit de publier des mesures pour gérer l'utilisation des smartphones dans les écoles dans les mois à venir, alors que des recherches de plus en plus nombreuses montrent la relation entre le temps passé sur les smartphones et les problèmes de santé mentale chez les jeunes, selon le ministère de l'Éducation du pays.