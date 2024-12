Iran : la réouverture de l'ambassade en Syrie est à l'ordre du jour

Certaines exigences doivent être remplies pour la réouverture, notamment assurer la sécurité de la mission diplomatique et de son personnel, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse hebdomadaire. "Une fois que le champ sécuritaire et politique nécessaire sera prêt, l'Iran rouvrira son ambassade", a-t-il précisé. Notant que l'ambassadeur syrien et le personnel diplomatique de l'ambassade syrienne sont toujours à Téhéran, M. Baghaei a ajouté : "Nous prendrons notre décision concernant l'avenir de l'ambassade syrienne à la lumière des développements qui se déroulent en Syrie et sur la base de la décision du nouvel organe gouvernemental de l'État arabe". Une alliance combattante dirigée par le groupe Hayat Tahrir al-Cham a mené une opération militaire majeure depuis le nord de la Syrie le 27 novembre, avant de progresser vers le sud à travers des régions sous contrôle du gouvernement puis de prendre la capitale Damas en l'espace de 12 jours.

Xinhua/VNA/CVN