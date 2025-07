L'Indonésie aspire à devenir le leader de l'économie numérique de l'ASEAN

Le vice-ministre indonésien du Numérique, Nezar Patria, réaffirme l’ambition de l’Indonésie de diriger la croissance économique numérique de l’ASEAN, en misant sur la coopération régionale et une approche éthique du développement de l’intelligence artificielle.

Le vice-ministre indonésien de la Communication et du Numérique, Nezar Patria, a souligné l'engagement et la volonté de l'Indonésie à devenir un leader de la croissance économique numérique de l'ASEAN grâce à la collaboration régionale et au renforcement de l'éthique du développement de l'intelligence artificielle (IA).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il a souligné que l'Indonésie joue un rôle important dans l'écosystème numérique de l'ASEAN, avec une population de 280 millions d'habitants, soit environ 40% de la population de l'ASEAN, et qu'elle contribue de manière substantielle à l'économie numérique de la région.

Le rapport McKinsey estime que l'économie numérique de l'ASEAN atteindra 1.000 milliards de dollars américains en 2030, dont 366 milliards de dollars américains devraient provenir de l'Indonésie.

Pour faire progresser l'économie numérique, le gouvernement indonésien vise non seulement à accroître l'adoption des technologies, mais aussi à devenir un acteur stratégique à l'échelle mondiale, notamment en faisant de l'IA une technologie émergente clé.

Pour y parvenir, l’Indonésie a préparé une infrastructure numérique et établi des réglementations qui serviront de lignes directrices éthiques pour le développement de l’IA.

VNA/CVN