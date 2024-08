Les inondations au Nigeria ont coûté la vie à plus de 170 personnes

Les inondations qui touchent le Nigeria depuis plusieurs semaines ont entraîné la mort de plus de 170 personnes, tandis que plus de 200.000 ont été déplacées à l'intérieur du pays. C'est ce que rapporte le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences du pays, Manzo Ezekiel.

Photo : ONU Info/CVN

Les régions du nord du Nigeria ont été les plus touchées, selon ses propos cités par la chaîne de télévision CNN. Un danger important menace d'autres régions du pays en raison des fortes pluies et de la montée des eaux des deux plus grands fleuves, le Niger et la Bénoué. Il existe un risque sérieux d'épidémie de choléra en raison de la pollution des sources d'eau.

De son côté, l'Agence des services hydrologiques du Nigeria met en garde contre le risque d'élévation du niveau des eaux du fleuve Niger en raison des déversements d'urgence dans les réservoirs des pays situés en amont.

Le Niger, pays voisin du Nigeria, connaît une situation d'urgence humanitaire. La saison des pluies la plus intense depuis un demi-siècle y a entraîné des inondations généralisées. Selon les autorités de ce pays, le débordement du fleuve Niger a submergé de nombreux quartiers de la capitale Niamey, 150 personnes sont mortes et des dizaines de milliers ont perdu leur logement, rapporte le portail malijet.

L'autre jour, les autorités du Mali, situé en amont du fleuve Niger, ont déclaré l'état de catastrophe naturelle en raison des inondations exceptionnelles. Les éléments ont tué 30 personnes, 104 ont été blessées et 47.000 se sont retrouvées sans abri. Le gouvernement constitue des stocks de nourriture et de produits de première nécessité.

TASS/VNA/CVN