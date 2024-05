Inondations au Brésil : le bilan s'alourdit à 151 morts

Au moins 151 personnes ont trouvé la mort à la suite de la pire catastrophe climatique jamais enregistrée dans le Sud du Brésil et 104 autres personnes sont toujours portées disparues, a déclaré jeudi 16 mai l'Agence de la défense civile.

Depuis que des pluies torrentielles ont commencé à s'abattre le 29 avril sur le Rio Grande do Sul, l'État le plus méridional du pays, les inondations et les coulées de boue ont laissé quelque 600.000 personnes sans abri.

Selon le dernier rapport de l'Agence de défense civile, plus de 2,28 millions de résidents ont directement été touchés par la catastrophe dans cet État, qui, limitrophe avec l'Argentine et l'Uruguay, constitue un centre de l'agro-industrie brésilienne et le premier producteur de riz d'Amérique latine.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva s'est de nouveau rendu dans la région sinistrée mercredi 15 mai, promettant une aide supplémentaire aux familles déplacées.

Le gouvernement a mis en place un secrétariat extraordinaire à Porto Alegre afin de coordonner les opérations de secours et de reconstruction jusqu'en février 2025.

