Le 45e anniversaire de la fondation de l'Église bouddhique

Dans la matinée du 6 novembre, l’Académie bouddhique du Vietnam, située dans la commune de Binh Loi, à Hô Chi Minh-Ville, a accueilli la grande célébration du 45 e anniversaire de la fondation de l’Église bouddhique du Vietnam (7 novembre).

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Organisée selon une formule inédite "deux en un", la manifestation associe cette commémoration au Xe Congrès national des représentants bouddhistes, pour le mandat 2026-2031. C’était la première fois que cet événement se tenait à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Revenant sur les origines et le développement de l’institution, le vénérable Thich Thiên Nhon a rappelé que, du 4 au 7 novembre 1981, une conférence réunissant les représentants des différentes composantes du bouddhisme vietnamien s’était tenue à la pagode Quan Su, à Hanoï. Neuf organisations et traditions bouddhiques y avaient participé. L’Église bouddhique du Vietnam a officiellement été fondée le 7 novembre 1981, consacrant l’unification de l’organisation bouddhique nationale tout en préservant la diversité des traditions de pratique et d’enseignement.

Au cours des 45 dernières années, l’Église a progressivement consolidé son organisation, resserré les liens entre les différentes traditions bouddhiques et étendu ses activités religieuses à de nombreux domaines. Une attention particulière a été accordée à l’éducation et à la formation des moines et des moniales, notamment à travers le réseau des Académies bouddhiques du Vietnam et des autres établissements d’enseignement bouddhique.

La propagation du Dharma, les cérémonies religieuses, la préservation du patrimoine, la restauration des pagodes et des monastères, les activités de communication ainsi que la recherche en études bouddhiques ont également contribué à la préservation de l’identité culturelle nationale. Parallèlement, les moines, les moniales et les fidèles se sont mobilisés aux côtés de la population pour faire face aux catastrophes naturelles et aux épidémies, notamment par des actions caritatives et des programmes de protection sociale.

Photo : VNP/CVN

Sur le plan international, le vénérable Thich Thiên Nhon a souligné que l’Église avait toujours accordé une importance particulière au développement des échanges et de la coopération avec les organisations bouddhiques étrangères. Le Vietnam a ainsi accueilli avec succès quatre éditions de la grande célébration du Vesak des Nations unies, dont celle de 2025 à Hô Chi Minh-Ville. Le pays a également organisé des cérémonies marquant l'accueil des reliques du bodhisattva Thich Quang Duc, ainsi que celles du Bouddha, rapportées d'Inde au Vietnam. Ces événements ont contribué à renforcer la visibilité du bouddhisme vietnamien au sein de la communauté bouddhique internationale.

"Tout au long de ces 45 années, l’Église bouddhique du Vietnam est restée fidèle à sa devise : Dharma, Nation et Socialisme. Elle a perpétué la tradition bouddhique consistant à protéger le pays et à contribuer au bien-être de la population, tout en participant activement au renforcement du grand bloc de solidarité nationale et à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie", a souligné le vénérable Thich Thiên Nhon.

Quatre orientations pour une nouvelle étape de développement

À l'aube d'une nouvelle étape de son développement, dans un contexte mondial marqué par des mutations rapides, porteur de nouvelles opportunités mais aussi de nombreux défis, l’Église bouddhique du Vietnam a défini quatre grandes orientations prioritaires.

La première vise à consolider l’unité et l’harmonie au sein de la communauté bouddhique, tout en préservant la diversité des traditions et des écoles. Cette cohésion constitue, selon l’Église, le fondement de son organisation et sa principale force intérieure.

La deuxième porte sur le renforcement de l’éducation et de la formation des moines et des moniales, en plaçant les préceptes bouddhiques au cœur de leur pratique, la sagesse au centre de leur vocation et l’esprit de service au fondement de leur action.

Photo : VNP/CVN

La troisième consiste à renouveler les activités de propagation du Dharma et d’accompagnement des fidèles, en accordant une attention particulière aux jeunes générations. L’Église entend également renforcer l'engagement du bouddhisme dans la vie sociale, notamment à travers la protection sociale, la préservation de l’environnement, la lutte contre le changement climatique et la promotion d’un mode de vie culturel sain.

Enfin, la quatrième orientation vise à intensifier les échanges et la coopération bouddhiques à l’échelle internationale, à promouvoir l’identité du bouddhisme vietnamien et à contribuer au dialogue, à l’harmonie et à la paix dans le monde.

À 14h00, le même jour, s'est ouverte la première séance de travail du Xe Congrès national des représentants bouddhistes. Réunissant près de 1.500 délégués officiels, cette session marque le début des travaux consacrés au bilan du mandat écoulé et à la définition des orientations stratégiques et des programmes d’action de l’Église pour les cinq prochaines années.

Organisée pour la première fois selon la formule "deux en un", cette manifestation a constitué non seulement une occasion de célébrer les 45 années d’histoire du bouddhisme vietnamien unifié, mais aussi de réaffirmer la place et le rayonnement de l’Église dans la société. Elle a témoigné de sa volonté de perpétuer les traditions d’unité et d’harmonie, selon le principe consistant à "être utile à la société tout en préservant la pureté de la voie religieuse", et de poursuivre sa contribution à l’édification et à la défense de la Patrie.

Minh Thu/CVN