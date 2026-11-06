Dépistage précoce des handicaps chez les moins de six ans d’ici à 2030

Le gouvernement s’est fixé pour objectif, d’ici à 2030, de généraliser le dépistage des enfants entre la naissance et six ans afin de détecter précocement les handicaps congénitaux et les troubles du développement, et de mettre en place des interventions adaptées à chaque type de handicap en temps opportun.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a promulgué la décision N°2071/QĐ-TTg du 30 octobre 2026 portant sur le plan de mise en œuvre de la directive N°14-CT/TW du 22 septembre 2026 du Secrétariat du Parti, visant à renforcer les soins, la protection et l’accompagnement des personnes handicapées dans le nouveau contexte.

Selon le plan, l’un des objectifs majeurs à atteindre d’ici à 2030 est de renforcer le dépistage et la détection précoces des handicaps congénitaux et des troubles du développement chez les enfants de la naissance à six ans, afin de mettre en œuvre des mesures d’intervention adaptées à chaque cas.

Parallèlement, les enfants et les personnes handicapées bénéficieront de conditions favorables pour accéder aux services de chirurgie orthopédique, de réadaptation fonctionnelle et à la fourniture d’aides techniques adaptées à leurs besoins.

Élargir les possibilités d’apprentissage pour les enfants handicapés

Outre le domaine de la santé, le plan met également l’accent sur la garantie du droit à l’éducation des enfants handicapés.

Concrètement, les enfants handicapés en âge préscolaire et scolaire bénéficieront de conditions favorables pour accéder à un enseignement dans un environnement adapté, dans l’objectif de promouvoir l’éducation inclusive et leur développement intégral.

Photo : VNA/CVN

Le secteur de l’éducation est chargé de développer des centres de soutien à l’éducation inclusive et des établissements d’enseignement spécialisés, ainsi que d’élaborer des programmes d’intervention adaptés aux enfants autistes et à ceux ayant des besoins spécifiques en matière d’accompagnement.

Pour les personnes handicapées en âge de travailler, le plan vise à élargir les possibilités de formation professionnelle, d’accès à l’emploi, de prêts pour développer des moyens de subsistance, d’entrepreneuriat et de participation aux activités de production et commerciales.

Par ailleurs, les ouvrages publics nouvellement construits ou faisant l’objet de travaux de rénovation et de modernisation devront répondre aux exigences en matière d’accessibilité et d’utilisation par les personnes handicapées.

Ces dernières bénéficieront également de conditions favorables pour accéder aux services publics, aux technologies de l’information et de la communication, ainsi qu’à l’assistance juridique gratuite.

Renforcer la protection des droits des personnes handicapées

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a défini six groupes de missions et de solutions prioritaires, axés notamment sur le perfectionnement des politiques et du cadre juridique, ainsi que sur le renforcement de la prévention, du dépistage précoce, du diagnostic, de l’intervention et de la réadaptation fonctionnelle en faveur des personnes handicapées.

Parallèlement, il entend promouvoir l’application des sciences et des technologies, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique afin d’améliorer la qualité des services d’accompagnement.

Il est notamment demandé aux organismes compétents de détecter et de prévenir activement les actes de violence, de maltraitance, d’abandon et de discrimination à l’égard des personnes handicapées, ainsi que toute forme d’exploitation de leur situation à des fins lucratives.

Pour des politiques de long terme, à l’horizon 2045 le Vietnam ambitionne de mettre en place un système de protection sociale inclusif et équitable, permettant aux personnes handicapées de vivre de manière autonome, de s’intégrer dans la communauté et de valoriser leur capacité à contribuer à la société.

Vân Anh/CVN