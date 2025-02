Le "10" rentre à la maison : Neymar retrouve les supporteurs du Santos

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est un jour très spécial pour moi (...) je m'en souviendrai toute ma vie", a déclaré, ému, le meilleur buteur de l'histoire de la "Seleção", quelques jours après la résiliation de son contrat par le club saoudien Al-Hilal.

Après avoir annoncé la veille son retour dans l'équipe de São Paulo où il a évolué entre 2009 et 2013, le Brésilien de 32 ans a signé vendredi 31 janvier un contrat de six mois, selon le vice-président du Santos, Fernando Bonavides.

"Nous faisons les plus grands efforts pour qu'il puisse rester toute l'année", a déclaré le dirigeant à la chaîne SporTV.

Sous la pluie, une quinzaine d'artistes, dont le célèbre rappeur brésilien Mano Brown, ont animé l'attente anxieuse de la "torcida" (les supporteurs) dans le stade Vila Belmiro (16.000 places) plein à craquer.

"Je pars mais je reviens"

Un maillot géant déployé sur le terrain rappelait la phrase écrite par l'attaquant dans le vestiaire du centre d'entraînement avant son départ pour le FC Barcelone en 2013 : "Je pars, mais... je reviens".

Photo : AFP/VNA/CVN

L'idole des foules a tenu parole à 22h53 GMT, effectuant une entrée triomphale sur la pelouse du Vila Belmiro. Auparavant, plusieurs autres stars du ballon rond - Luis Suárez, Marta, Vinícius Jr, Rodrygo - lui avaient souhaité bonne chance dans des vidéos diffusées sur les écrans du stade.

"Olé, olé, ola, Neymar", a scandé la "torcida", toute vêtue de blanc et de noir. Neymar a répondu en parcourant le terrain, en distribuant des accolades à ses proches et en embrassant l'écusson du club où Pelé a joué une grande partie de sa carrière (1956-1974).

Le "Prince" est de retour

"Nous avons vécu de nombreux beaux moments ici. Je suis sûr que nous avons encore beaucoup de choses à vivre", a-t-il affirmé.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dès le matin, des dizaines de fans s'étaient rassemblés à l'extérieur du stade dans l'attente du "Prince", comme "Ney" a été surnommé à son retour à la maison. Le "Roi", bien sûr, étant le défunt Pelé.

Neymar portera le maillot numéro 10, immortalisé par "O Rei" et qui n'a pas été utilisé pendant que les Paulistes étaient en deuxième division, l'année dernière. Lors de son premier passage, l'attaquant a remporté les dernières grandes victoires du Santos avec le maillot "11" : Coupe du Brésil en 2010, Copa Libertadores en 2011 et Coupe des coupes sud-américaine en 2012.

"Son arrivée représente la renaissance du Santos", s'est réjoui Victor Hugo Arantes, un fan de 45 ans, en exhibant fièrement un drapeau avec différentes images de la star.

Il n'est pas exclu que Neymar fasse ses débuts mercredi 29 janvier, le jour de ses 33 ans, lorsque le Santos recevra le Botafogo pour la sixième journée du tournoi de l'État de São Paulo.

En plus du coup de pub, l'équipe dirigée par le Portugais Pedro Caixinha espère que l'arrivée de Neymar aura un impact sportif, après un début poussif dans ce tournoi (trois défaites en cinq matches) et avant le démarrage du championnat du Brésil en mars.

La signature d'un contrat court est due, selon la presse brésilienne, au désir de la star de retrouver son rythme pour tenter de revenir en Europe, et arriver en bonne forme pour la Coupe du Monde 2026.

Mais des doutes subsistent sur sa forme physique. Selon l'entraîneur d'Al-Hilal, Jorge Jesus, le joueur n'était pas au niveau de ses coéquipiers, après une grave blessure au genou gauche en octobre 2023, deux mois après son arrivée en Arabie saoudite.

À cause de cette blessure et d'autres problèmes physiques qui ont suivi, Neymar n'a disputé que sept matchs en 17 mois, le dernier en novembre. Mais le Santos et ses fans - ainsi que la "Seleção" - espèrent tout de même un retour de la magie du "10".

AFP/VNA/CVN