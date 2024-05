L’Assemblée nationale du Vietnam poursuit sa septième session

L'Assemblée nationale du Vietnam poursuit le 24 mai sa septième session avec des discussions de groupe sur des projets de lois relatifs à la surveillance, à la gestion et à l'utilisation des armes, des explosifs et des outils de soutien.

Photo : VNA/CVN

Lors de son discours, le président de la République, Tô Lâm, a déclaré que les forces de sécurité doivent répondre aux exigences, en premier lieu la sécurité des dirigeants. En outre, le travail de garde a également une signification protocolaire qui montre l'image du pays en termes de relations extérieures et de coopération internationale.

Ces derniers temps, cette force a surmonté de nombreuses difficultés et défis et s'est beaucoup développée, a déclaré le président, soulignant que la modification d'une série d'articles de la Loi sur la garde vise à compléter et satisfaire les exigences pratiques.

Il a demandé à l'organisme chargé de la rédaction de continuer à compléter et à veiller à ce que toutes les conditions soient remplies, afin que l'Assemblée nationale puisse approuver prochainement le projet.

"En ce qui concerne le projet de loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des outils de soutien (modifié), contrairement à d'autres pays, nous avons une société sûre et sans armes", a-t-il déclaré.

C’est un grand progrès pour la société. Les visiteurs étrangers au Vietnam se sentent très en sécurité, a-t-il souligné.

Au cours des discussions de groupe, le député Nguyên Dai Thang de la province de Hung Yên a déclaré que la modification et le complément de plusieurs articles de la loi sur la garde visent à institutionnaliser rapidement et pleinement la politique et les vues du Parti sur les activités de la police populaire en général et sur la garde en particulier, en particulier la Résolution N°12-NQ/TW du Politburo sur la promotion de la construction d'une police populaire véritablement propre, forte, régulière, d'élite, moderne et réactive aux besoins et aux tâches de la nouvelle situation.

VNA/CVN