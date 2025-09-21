L’Assemblée nationale du Vietnam œuvre avec l’AIPA pour matérialiser la vision de l’ASEAN

Les résultats du voyage du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, ont ouvert des perspectives de promotion de la coopération entre le Vietnam et la Malaisie dans divers domaines, à la hauteur de leur partenariat stratégique global.

Photo : VNA/CVN

Ils ont également réaffirmé le rôle proactif et actif de l’Assemblée nationale du Vietnam au sein de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), contribuant à la construction d’une ASEAN cohésive, inclusive et durable.

Dans un esprit de "participation active, de contributions substantielles et d’empreinte significative", le voyage du législateur suprême vietnamien pour assister à la 46e Assemblée générale de l’AIPA (AIPA-46) et effectuer une visite officielle en Malaisie du 16 au 20 septembre a été un grand succès, laissant de fortes impressions dans tous les domaines.

Promotion du rôle de la diplomatie parlementaire

Présents à l’AIPA-46, Trân Thanh Mân a présenté de nombreuses initiatives visant à promouvoir le rôle et les atouts de la diplomatie parlementaire dans la réalisation de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN. Il a souligné qu’accompagnant l’ASEAN à chaque étape de son développement, l’AIPA a apporté des contributions importantes en soutenant les gouvernements dans la mise en œuvre des accords et engagements régionaux, en créant un environnement juridique favorable et en veillant à ce que la voix du peuple soit prise en compte dans les décisions de l’ASEAN.

Lors de la première séance plénière, il a proposé trois axes prioritaires pour l’AIPA à venir. Premièrement, il a déclaré que l’AIPA devait promouvoir son rôle dans la promotion d’une coopération régionale plus efficace, notamment en renforçant son rôle de passerelle, en encourageant et en créant des conditions favorables pour que les couches sociales et les parties prenantes contribuent activement à la mise en œuvre de la Vision communautaire de l’ASEAN 2045.

Deuxièmement, l’AIPA devrait contribuer activement à consolider les bases sociales de la coopération régionale en encourageant, en élaborant et en mettant en œuvre des activités qui nourrissent et diffusent la conscience et l’identité communautaires ; en améliorant la communication et en promouvant la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et du tourisme, ainsi qu’en organisant des activités d’échange et d’interaction.

Troisièmement, l’AIPA devrait activement développer et approfondir ses relations extérieures, contribuant ainsi à consolider le rôle de l’ASEAN en tant que plaque tournante du réseau de liens et de coopération régionaux et mondiaux.

Depuis son adhésion à l’AIPA il y a 30 ans, l’Assemblée nationale du Vietnam a toujours été un membre actif, proactif et responsable, prêt à accompagner l’AIPA dans la construction d’une ASEAN prospère et forte. Dans cet esprit, Trân Thanh Mân a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam continuerait de soutenir l’AIPA pour concrétiser la vision et les aspirations de l’ASEAN et bâtir une communauté inclusive, durable, résiliente, innovante et dynamique qui place véritablement l’humain au cœur de ses préoccupations.

La 46e Assemblée générale de l’AIPA a adopté plusieurs résolutions proposées et coparrainées par le Vietnam, notamment dans des domaines prioritaires tels que l’économie numérique, la transformation numérique, la cybersécurité, le commerce intra-bloc, le renforcement de la coopération avec les partenaires et le rôle de la diplomatie parlementaire dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales.

Des résolutions sur le rôle de la jeunesse dans la transformation numérique, le développement des ressources humaines numériques, l’utilisation efficace de l’économie numérique et la lutte contre la cybercriminalité ont t été adoptées, contribuant au renforcement de l’écosystème numérique, conformément aux objectifs de développement communs de l’ASEAN et aux priorités actuelles du Vietnam.

Le vice-président de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures de l’Assemblée nationale, Don Tuân Phong, a déclaré que les résolutions proposées par la délégation vietnamienne avaient été appréciées par les parlements membres, certaines étant même coparrainées par d’autres pays.

Il a exprimé l’espoir que ces résolutions serviront de base aux parlements pour renforcer la coopération et promouvoir la collaboration dans tous les domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement, l’économie numérique et l’économie verte, tout en élargissant la coopération à de nouveaux domaines et en coordonnant les réponses au changement climatique, ainsi qu’en abordant les questions sociales, politiques et de sécurité. Ces résolutions constitueront des contributions concrètes au renforcement de la cohésion et au renforcement du rôle de l’AIPA dans la région et dans le monde.

Consolider la confiance politique et faciliter la coopération économique

Photo : VNA/CVN

En marge de sa participation à la 46e Assemblée générale de l’AIPA, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a effectué sa première visite officielle en Malaisie en tant que législateur suprême vietnamien.

Dans le cadre de cette visite, il a rencontré le Premier ministre Anwar Ibrahim et s’est entretenu avec le président de la Chambre des représentants, Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul, et le président du Sénat, Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah.

Les deux parties ont convenu d’orientations importantes, notamment en matière d’économie, de commerce et d’investissement, avec l’objectif de porter prochainement le volume des échanges bilatéraux à plus de 18 milliards de dollars.

Elles ont également convenu de renforcer la coopération économique, de lever les obstacles juridiques afin de stimuler les investissements malaisiens au Vietnam et d’intensifier la collaboration dans les domaines des énergies renouvelables, des énergies propres, du pétrole et du gaz, des sciences et technologies, de la transformation numérique, de l’innovation, de l’intelligence artificielle (IA), de l’industrie halal, ainsi que de la participation aux projets de réseaux électriques de l’ASEAN. Les deux pays se sont également engagés à promouvoir les échanges culturels, touristiques et interpersonnels, notamment entre les jeunes.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information, le président du Sénat, Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah, a souligné que la participation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la 46e Assemblée générale de l’AIPA et sa visite officielle en Malaisie avaient non seulement contribué à renforcer la coopération entre les deux parties, mais avaient également permis d’échanger et de discuter de nombreuses questions pratiques urgentes.

Il a souligné le rôle important du Vietnam, non seulement en termes de vision stratégique, mais aussi en tant que pôle de gouvernance dans la région. Le président du Sénat a indiqué que lors de cette visite, les deux parties avaient abordé de nombreux sujets.

Dans le contexte actuel de défis politiques mondiaux, le renforcement de la coopération est essentiel pour répondre aux enjeux émergents. Par conséquent, les relations bilatérales continueront de se développer, s’orientant vers une coordination plus étroite pour relever les défis communs.

VNA/CVN