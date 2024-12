Soudan

Le gouvernement envoie un convoi d'aide aux déplacés de retour dans l'État de Sinnar

Le gouvernement soudanais a envoyé mardi 24 décembre un convoi d'aide humanitaire à des milliers de déplacés de retour dans l'Éat soudanais de Sinnar (Sud-Est) et à Omdurman, au nord de la capitale Khartoum.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"La Commission de l'aide humanitaire (CAH) continue d'envoyer de l'aide humanitaire à ceux qui sont affectés par le conflit", a indiqué mardi 24 décembre la commissaire de l'aide humanitaire au Soudan, Salwa Adam Benya, dans la ville de Port-Soudan.

"Ce convoi se dirige vers l'État de Sinnar, où l'on observe le retour significatif de milliers de déplacés après que la sécurité a été restaurée dans la plupart des villes de l'État, en particulier depuis la libération de la ville de Singa. Une partie du convoi ira à Omdurman, qui connaît aussi un retour volontaire de milliers de personnes déplacées", a-t-elle expliqué.

Le convoi, qui est parti de Port-Soudan, transporte des denrées alimentaires et du matériel pour la construction d'abris, comme des tentes et des couvertures, a ajouté la commissaire.

Plus de 2.000 familles sont rentrées dans leurs villes d'origine dans l'État de Sinnar après que les Forces armées soudanaises (FAS) ont repris le contrôle de grandes zones de l'Etat, d'après le gouvernement.

Le 23 novembre, les FAS ont repris Singa, la capitale de l'EÉtat de Sinnar, qui était sous contrôle des Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) après qu'un conflit a éclaté entre les FAS et les FSR à la mi-avril 2023.

En octobre, le nombre de personnes nécessitant une assistance humanitaire au Soudan s'élevait à 28,9 millions, dont 16,9 millions avaient besoin d'un soutien de première nécessité, selon la CAH.

Le conflit meurtrier a fait plus de 28.700 morts et déplacé plus de 14 millions de personnes, à l'intérieur des frontières soudanaises ou à l'étranger, selon les dernières estimations des organisations internationales.

Xinhua/VNA/CVN