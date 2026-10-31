Vietnam - AELE : un accord de libre-échange pour diversifier les débouchés

L’Accord entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) ouvre de nouvelles perspectives commerciales et d’investissement. Il favorisera aussi les transferts de technologies, l’innovation et la montée en gamme de l’économie vietnamienne.

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L’accord de libre-échange lie le Vietnam aux quatre pays de l’AELE : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Longtemps au point mort, les négociations ont été relancées en 2025, dans un contexte de tensions commerciales internationales. Elles ont abouti en juillet 2026, après plus de 14 ans de discussions et 21 cycles de négociations officielles. Le texte a été signé le 18 octobre à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Un accord couvrant plusieurs secteurs clés

Il couvre les échanges de biens et de services, la propriété intellectuelle, les mesures de défense commerciale ainsi que le développement durable. Il prévoit notamment la suppression ou la réduction des droits de douane sur les produits industriels, agricoles et halieutiques, selon les engagements pris par les deux parties. L’accord témoigne de leur volonté de “renforcer le système commercial fondé sur des règles, dans un contexte de volatilité persistante de l’économie mondiale”, souligne le gouvernement vietnamien dans un communiqué.

Selon le ministère du Commerce, le Vietnam exporte principalement vers les pays de l’AELE des produits de la mer, des chaussures, des textiles, des machines et équipements, ainsi que des composants et produits électroniques. En retour, il importe notamment des machines et équipements industriels, des produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que des matières premières destinées à la production.

Au dire d’experts, cet accord constitue une initiative commune visant à diversifier les échanges et à limiter la dépendance des deux parties à l’égard de leurs principaux partenaires commerciaux. Selon l’AELE, les échanges commerciaux entre ses membres et le Vietnam ont atteint 4,8 milliards d’euros en 2025.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Lê Mạnh Hùng, a annoncé que son ministère, en coordination avec les organismes concernés, soumettrait rapide-ment au gouvernement le plan de mise en œuvre de l’accord ainsi que les textes juridiques nécessaires à l’application de l’accord. Il a appelé les deux parties à suivre régulièrement l’avancement des procédures de ratification et les pays membres de l’AELE à les mener à bien dans les meilleurs délais, afin de permettre une entrée en vigueur dès le début de 2027. Environ la moitié des exportations des pays de l’AELE vers le Vietnam seront exonérées de droits de douane dès l’entrée en vigueur de l’accord. Cette proportion dépassera 98% au terme d’une période de sept ans.

Commerce, innovation, développement durable

Le texte devrait ouvrir de nouveaux débouchés aux entreprises vietnamiennes, renforcer leur compétitivité et favoriser leur intégration aux chaînes de valeur mondiales. Il pourrait également stimuler les investissements, les transferts de technologies avancées et l’apport de compétences en matière de gestion en provenance des économies européennes avancées.

Photo : VNA/CVN

À la fin de 2025, la Suisse comptait 234 projets d’investissement au Vietnam, pour un capital enregistré de plus de 2,4 milliards de dollars. La Norvège y recensait 62 projets, représentant plus de 201 millions de dollars d’investissements enregistrés. Les entreprises et investisseurs des pays de l’AELE envisagent par ailleurs de développer leur coopération avec le Vietnam, notamment dans l’innovation, les hautes technologies, la logistique et la mécanique de précision.

Après la signature de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE, des experts vietnamiens établis en Suisse ont salué une avancée majeure, susceptible d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière d’investissement, d’innovation technologique et de formation spécialisée.

Interrogé par le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Genève, le Docteur en technologies de l’information Luu Vinh Toan a estimé que le texte faciliterait non seulement l’accès des produits vietnamiens aux marchés de l’AELE, mais établirait également un cadre juridique plus stable pour développer les investissements, les services, l’innovation technologique et les transferts de savoir-faire. Il pourrait aussi favoriser l’adoption de normes techniques exigeantes, promouvoir le développement durable et renforcer les capacités des entreprises.

Soulignant la complémentarité des économies vietnamienne et suisse, l’expert a rappelé que les pays de l’AELE disposaient de revenus élevés, d’un pouvoir d’achat important, de technologies avancées et de systèmes de gouvernance performants. Le Vietnam peut, quant à lui, s’appuyer sur ses capacités de production, une main-d’œuvre dynamique, sa réactivité industrielle et sa position stratégique au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Parmi les secteurs offrant un fort potentiel de coopération, Luu Vinh Toan a cité la mécanique de précision, l’automatisation, l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux, les biotechnologies, l’agroalimentaire à forte valeur ajoutée, la transition écologique, la gestion de l’eau et les services financiers.

Il a également insisté sur la nécessité de faire de la formation professionnelle un pilier du partenariat avec la Suisse. Fondé sur une participation directe des entreprises, le modèle suisse de formation duale pourrait contribuer à répondre aux besoins du Vietnam en matière de compétences dans la mécanique de précision, l’électronique, les technologies alimentaires, la logistique et l’ingénierie environnementale. Cette approche permettrait au pays de dépasser progressivement son rôle d’atelier d’assemblage pour développer des activités à plus forte valeur ajoutée.

Thê Linh/CVN



