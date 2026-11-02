Dông Nai, une destination de premier plan pour les investisseurs sud-coréens

Le Vietnam demeure une destination majeure pour les investisseurs sud-coréens, qui sont les premiers investisseurs étrangers du pays avec près de 103 milliards de dollars de capitaux enregistrés.

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Photo : Công Phong/VNA/CVN

À Dông Nai, ils occupent également la première place parmi les 51 pays et territoires présents, avec près de 8,4 milliards de dollars d’investissements.

La ville compte actuellement 2.304 projets d’investissement étranger, représentant plus de 47,1 milliards de dollars de capitaux enregistrés. Les entreprises sud-coréennes y détiennent 469 projets en activité, pour un montant total de près de 8,4 milliards de dollars.

Parmi elles figure TKG Taekwang Vina, implantée dans la zone industrielle de Bien Hoa 2 depuis 1994. Entièrement détenue par des capitaux sud-coréens, cette entreprise spécialisée dans la fabrication de chaussures destinées à l’exportation emploie plus de 34.000 personnes. En plus de 32 ans d’activité, elle a continuellement développé ses capacités de production et étendu ses investissements à plusieurs localités, notamment Dông Thap, Cân Tho et Tây Ninh.

D’autres grands groupes sud-coréens sont présents depuis plusieurs décennies dans la ville et continuent d’accroître leurs investissements. Le groupe Hyosung y détient le plus important capital investi, avec 2,2 milliards de dollars. Ses principales activités concernent la production de matériaux pour le cuir, de pneus, de fibres industrielles et d’airbags automobiles.

Bae In Han, directeur général de Hyosung Dông Nai, souligne que les autorités locales accompagnent l’entreprise et interviennent pour résoudre les difficultés rencontrées, contribuant ainsi à la stabilité de ses activités. Le groupe prévoit d’élargir prochainement ses investissements dans de nouveaux secteurs et souhaite poursuivre sa coopération avec les autorités locales.

À la mi-octobre, le Comité populaire de Dông Nai a organisé une rencontre spécifique avec les entreprises sud-coréennes afin d’écouter leurs difficultés et de rechercher des solutions rapides. La vice-présidente du Comité populaire, Nguyên Thi Hoang, a expliqué que cette initiative visait à mieux comprendre les besoins des entreprises et à convenir de mesures concrètes. Leurs expériences et recommandations doivent également contribuer à améliorer l’environnement d’investissement et d’affaires.

Le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Dông Nai, Vo Tan Duc, a souligné que les entreprises sud-coréennes avaient contribué de manière importante à la croissance économique, à la création d’emplois, au transfert de technologies, au renforcement des capacités de production et à l’intégration internationale de la ville. Il a réaffirmé la volonté des autorités de poursuivre le dialogue et de travailler avec les entreprises pour résoudre leurs difficultés et favoriser un développement commun.

L’ambassadrice de la République de Corée au Vietnam, Lee Miyon, a rappelé que les entreprises de son pays avaient commencé à investir activement à Dông Nai dans plusieurs secteurs après l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Elles y occupent aujourd’hui la première place parmi les investisseurs étrangers et contribuent à créer des emplois de qualité pour plus de 170.000 personnes, tout en soutenant les activités de production et d’exportation ainsi que les relations économiques bilatérales. Elle a exprimé le souhait de voir ces entreprises poursuivre leurs investissements et leurs réinvestissements dans la ville.

Lors de la rencontre "Korea Meet Vietnam 2026", organisée récemment à Dông Nai, les discussions ont porté sur les percées commerciales dans l'ère numérique ainsi que sur la science, la technologie et les industries culturelles au service d'une croissance verte. Cet événement a permis de promouvoir l'image d'un Dông Nai dynamique et d'ouvrir de nouvelles opportunités de partenariat durable.

VNA/CVN