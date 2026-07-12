L’art du thé de l’après-midi au Grand Saigon

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|Le café Grand.
|Photo : Saigontourist/CVN
Au 20e étage de l’hôtel Grand Saigon, le Rooftop Grand Lounge embrasse d’un seul regard la rivière Saigon et l’effervescence de la métropole. À cette hauteur, le véritable luxe consiste simplement à prendre le temps de contempler la ville.
Dans une atmosphère élégante, bercée par la brise et les teintes dorées du soleil couchant, les convives peuvent choisir entre deux formules gourmandes : un assortiment de pâtisseries asiatiques, qui réinterprète les saveurs traditionnelles du Vietnam dans un esprit contemporain, ou une sélection de pâtisseries européennes, mêlant créations sucrées et salées dans le plus pur esprit du thé de l’après-midi.
Le rendez-vous du coucher de soleil
Accompagnée d’une collection de thés soigneusement sélectionnés, cette dégustation devient bien plus qu’un simple moment gourmand : une invitation aux échanges, aux retrouvailles et à la création de souvenirs précieux.
Car les conversations les plus mémorables méritent toujours un cadre à la hauteur du temps qu’on leur consacre.
Le mois de juillet est une invitation à ralentir le rythme et à savourer des instants de sérénité au cœur de Saigon.
Un grand classique de la mixologie : le Cuba Libre. Ce cocktail séduit par une simplicité parfaitement maîtrisée. Il associe un rhum brun aux arômes généreux, du Coca-Cola Zero bien frais et une touche de citron vert. Trois ingrédients, un équilibre parfait et une recette intemporelle qui traverse les époques.
Offre exclusive valable tout le mois de juillet : 20% de réduction sur le Cuba Libre. Prix habituel : 255.000 VND++, prix promotionnel : 204.000 VND++.
Minh Thu - Gia Hân/CVN
Rooftop Grand Lounge
Service du thé de l’après-midi : tous les jours, de 13h00 à 18h00
Menu : https://bit.ly/hotel-grand-afternoon-tea
Réservations : (+84-28) 39 15 55 55