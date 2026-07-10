Respect de l’histoire et gratitude, la source culturelle façonne le caractère national

Au fil des milliers d’années de construction et de défense nationale, la culture du respect de l’histoire, de la gratitude et de l’hommage rendu aux personnes ayant rendu des services méritoires au pays est devenue une valeur culturelle traditionnelle et pérenne, constituant le fondement de l’identité, favorisant le patriotisme et renforçant l’unité du peuple vietnamien.

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Photo: VNA/CVN

Il ne s’agit pas seulement du principe moral "quand on boit de l’eau, il faut se souvenir de sa source", mais aussi d’un pilier qui renforce le patriotisme, la grande unité nationale et la force intérieure du pays.

Dans le contexte actuel d’intégration internationale et d’expansion rapide de l’information, la préservation et le renforcement de cette tradition revêtent une importance encore plus grande, car ils permettent à la société de développer la capacité d’identifier et de réfuter les fausses informations et les distorsions de l’histoire.

Du culte des ancêtres et des rois fondateurs Hùng à la reconnaissance des héros nationaux, des grandes figures de la culture et aux hommages rendus à ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la patrie, ces pratiques ont façonné une continuité culturelle qui préserve la mémoire historique et alimente le patriotisme.

L’histoire du Vietnam est intimement liée à des figures marquantes telles que les rois Hùng, les sœurs Trung, Ngô Quyên, Trân Hung Dao, Nguyên Trai, Quang Trung-Nguyên Huê et le Président Hô Chi Minh.

Leurs mérites ont été préservés à travers l’historiographie, la littérature, les arts, les croyances populaires, les fêtes traditionnelles et les monuments culturels, devenant ainsi une source d’inspiration durable pour renforcer le patriotisme, la volonté d’indépendance et le sens des responsabilités envers la patrie.

Selon le Pr. associé-Dr. Nguyên Van Huy, chercheur en culture nationale et ancien directeur du Musée d’ethnographie du Vietnam, les ancêtres ont développé un système complet de transmission de la mémoire historique qui englobe tout, des chroniques officielles et de la littérature classique à la littérature populaire, aux croyances et aux festivités.

Alors que l’historiographie établit les faits historiques, la littérature met en lumière la pensée et la personnalité des héros nationaux, et les pratiques religieuses et festives intègrent l’histoire dans la vie quotidienne de la communauté, assurant ainsi la transmission de ces valeurs de génération en génération.

Pour sa part, Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, a estimé que la tradition d’exprimer sa gratitude n’est pas seulement un rituel ou un souvenir, mais aussi une caractéristique essentielle de la culture et un fondement éthique de la nation.

Honorer les héros nationaux, les figures culturelles et les générations précédentes, c’est non seulement reconnaître leurs mérites, mais aussi transmettre aux nouvelles générations des valeurs fondamentales telles que le patriotisme, l’esprit de dépassement de soi, la volonté d’indépendance, la vocation au service de la patrie et l’engagement envers celle-ci.

Les experts soulignent qu’avec le processus d’intégration internationale et le développement rapide des technologies numériques, la population, et notamment les jeunes, a accès à un volume d’informations sans précédent grâce à Internet et aux réseaux sociaux.

Cependant, parallèlement aux possibilités d’élargir les connaissances, l’environnement numérique facilite également la diffusion de fausses informations, de distorsions de l’histoire ou de tentatives de nier les contributions des générations précédentes par des méthodes de plus en plus sophistiquées.

Ce type de contenu ne prend pas toujours des formes extrémistes. Il se présente souvent sous forme d’histoires, d’images ou de vidéos apparemment divertissantes ou inoffensives, mais qui peuvent engendrer des idées fausses lorsque les utilisateurs manquent de connaissances historiques ou des compétences nécessaires pour vérifier l’information.

Par conséquent, les experts estiment que l’éducation historique et la formation à la valeur de la gratitude devraient être développées de manière coordonnée par la famille, l’école et la société.

La famille est le premier lieu de transmission des valeurs liées aux origines et aux traditions nationales ; l’école doit renouveler l’enseignement de l’histoire par le biais d’expériences dans les musées et les sites historiques, de rencontres avec des témoins oculaires et de l’utilisation d’outils numériques qui rapprochent le passé des nouvelles générations.

Dans le même temps, la presse, la littérature, les arts et les industries culturelles doivent continuer à diffuser l’histoire de manière moderne et attrayante, sans sacrifier l’exactitude historique ni les valeurs humanistes, afin que le passé ne reste pas uniquement cantonné aux manuels scolaires mais devienne une partie intégrante de la vie culturelle contemporaine.

Photo : Diêu Thuy/VNA/CVN

Selon Bùi Hoài Son, l’amour de l’histoire et la fierté nationale constituent la meilleure défense contre la désinformation. Le respect de l’histoire n’est pas seulement une attitude culturelle, mais aussi une capacité essentielle à la préservation de l’identité nationale dans le processus d’intégration internationale.

L’histoire du Vietnam démontre que la force du pays ne dépend pas seulement de son potentiel économique ou militaire, mais repose avant tout sur son identité culturelle, son patriotisme, son esprit de grande unité nationale et la reconnaissance de ceux qui ont contribué à la construction et à la défense de la Patrie.

"Préserver la tradition du respect de l’histoire renforce non seulement la confiance sociale, mais jette également les bases de la formation de citoyens vietnamiens dotés de connaissances, de compétences d’intégration, d’un esprit novateur et d’un profond respect pour leurs racines, leur identité culturelle et l’avenir du pays", a-t-il indiqué.

VNA/CVN