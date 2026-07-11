Une Semaine du film pour honorer les Invalides de guerre et Héros morts pour la Patrie

Pour la première fois, les cinémas commerciaux et les salles publiques participeront conjointement à la Semaine du film organisée à l'occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet).

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La Semaine du film organisée à l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947) se tiendra du 21 au 28 juillet dans l'ensemble du pays.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette édition se distinguera par la participation, pour la première fois, de l'ensemble des cinémas commerciaux aux côtés des salles publiques. Des projections gratuites seront proposées afin de rendre hommage aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie.

Placée sous l'égide du Département du cinéma, en coordination avec plusieurs organismes culturels et entreprises, cette manifestation mettra à l'honneur des œuvres cinématographiques majeures produites sur commande de l'État. Reconnus pour leur valeur historique, idéologique et artistique, ces films retracent les luttes révolutionnaires du Vietnam ainsi que les sacrifices consentis par les générations précédentes.

La cérémonie nationale d'ouverture se tiendra le 21 juillet au Centre national du cinéma à Hanoï avec la projection de Đừng đốt (Don't Burn) de Dang Nhât Minh. Le 22 juillet, Hô Chi Minh-Ville ouvrira sa programmation avec Chị Tư Hậu (Mrs.Tu Hâu) de Pham Ky Nam, suivie d'un séminaire consacré au cinéma révolutionnaire à l'ère moderne. Dans le Centre du pays, la province de Hà Tinh (Centre) donnera le coup d'envoi de ses activités le 23 juillet avec la projection de Thanh âm vượt đại dương (Sound Across the Ocean - Le son à travers l'océan).

Des projections gratuites et un hommage élargi

Parallèlement aux projections, le Département du cinéma, en coordination avec les entreprises partenaires, remettra des cadeaux en hommage aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution ainsi qu'aux familles bénéficiaires des politiques sociales.

Selon le programme, les 22, 23 et 24 juillet, les cinémas participants proposeront deux séances gratuites par jour, à 10h00 et à 16h00. En parallèle des projections gratuites dans les salles commerciales, le Département du cinéma, en coordination avec Viettel Telecom, le Centre des services de télévision TV360 et les équipes de projection itinérantes des centres culturels des provinces et villes du pays, diffusera également ces films dans les salles publiques et à travers le réseau de projection itinérante à l'échelle nationale.

En parallèle de la Semaine du film, des projections seront également organisées au profit des forces armées et des habitants, notamment dans les zones reculées, frontalières et insulaires.

VNA/CVN