Les États-Unis annoncent à nouveau se retirer de l'UNESCO

Les États-Unis ont annoncé mardi 22 juillet leur décision d'à nouveau se retirer de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), deux ans après avoir réintégré l'organisation.

>> Les États-Unis de retour à l'UNESCO

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon un communiqué du département d'État américain, ce retrait s'explique par le fait que Washington considère que la politique de l'agence culturelle des Nations unies "met en avant des causes sociales et culturelles clivantes" en lien avec le conflit israélo-palestinien.

"La décision de l'UNESCO d'admettre 'l'État de Palestine' en tant qu'État membre est très problématique, contraire à la politique américaine, et contribue à la prolifération d'une rhétorique anti-israélienne au sein de l'organisation", peut-on lire dans le communiqué.

Le retrait des États-Unis entrera en vigueur à la fin du mois de décembre 2026.

Ce sera la troisième fois que Washington quitte l'UNESCO, et la deuxième fois sous la présidence de Donald Trump. Depuis le début de son second mandat au début de cette année, l'administration Trump a annoncé son retrait de l'Accord de Paris sur le climat, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Conseil des droits de l'Homme (CDH) des Nations unies.

Xinhua/VNA/CVN