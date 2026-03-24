Plusieurs espèces marines rares s'échouent sur le littoral de Lâm Dông

Dans la matinée du 24 mars, une tortue marine rare, pesant environ 20 kg, a été découverte par des habitants sur la plage de Nganh Tam Tân, dans la commune de Tân Hai, province de Lâm Dông.

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Photo : VNA/CVN

Cette découverte s’inscrit dans une série récente d’apparitions inhabituelles d’espèces marines à proximité du littoral, un phénomène qui suscite une attention croissante de l’opinion publique.

Dès la découverte de l’animal, les habitants ont alerté les autorités compétentes. Selon un représentant local, cette tortue appartient à une espèce classée en danger critique d’extinction et bénéficie d’une protection stricte au titre de la législation en vigueur. Toute capture, transport ou commercialisation illicite est donc formellement interdit et passible de sanctions sévères.

Les autorités recommandent à la population, en cas de rencontre avec ce type d’espèces, de ne pas intervenir directement et de contacter sans délai les services compétents afin d’assurer une prise en charge conforme aux réglementations.

Le même jour, un second incident a été signalé dans la zone de Mui Ne, où un régalec - également appelé poisson-ruban - a été retrouvé échoué sur le sable. Le spécimen, dont le corps argenté et la nageoire dorsale rouge étaient encore intacts, mesurait plus de deux mètres de long, attirant de nombreux curieux et touristes.

Selon les experts et les témoignages locaux, le régalec est une espèce abyssale évoluant habituellement à des profondeurs comprises entre 200 et 1.000 m, ce qui rend son apparition près du rivage tout à fait exceptionnelle. Ce phénomène pourrait s'expliquer par des bouleversements environnementaux, des variations de température de l'eau, des modifications de courants marins ou un affaiblissement de l'état de santé du poisson.

Conformément aux croyances des pêcheurs locaux, les régalecs échoués font traditionnellement l’objet de rites funéraires sur le littoral, en signe de respect envers les divinités marines.

Auparavant, le 22 mars, un autre poisson-ruban d’environ quatre mètres s’était déjà échoué sur la plage de Dinh Thây Thim, également située dans la commune de Tân Hai. La répétition de ces échouages d’espèces rares sur une période aussi courte continue de susciter l’intérêt de la population locale.

VNA/CVN