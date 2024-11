Adoption de la loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur la pharmacie

Dans le cadre de sa 8 e session, l’Assemblée nationale (AN) a adopté dans l’après-midi du 21 novembre la loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur la pharmacie, avec une approbation significative de 426 voix, représentant 88,94% des députés.

La loi comprend trois articles concernant plusieurs problèmes, dont les certificats d'enregistrement pour la circulation des médicaments et des ingrédients médicinaux.

Le ministère de la Santé délivre, prolonge, modifie et complète les certificats d'enregistrement pour la circulation des médicaments et des ingrédients médicinaux sur la base de l'évaluation des dossiers et des conseils du Conseil consultatif en la matière.

La durée de validité du certificat d'enregistrement pour la circulation des médicaments et des ingrédients médicinaux est de cinq ans à compter de la date de délivrance ou de renouvellement.

