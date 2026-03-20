La compagnie aérienne biélorusse Belavia inaugure la liaison Minsk-Nha Trang

La compagnie aérienne biélorusse Belavia a inauguré le 19 mars sa première liaison régulière entre la Biélorussie et le Vietnam, reliant Minsk à Nha Trang. Cette première liaison marque une avancée majeure dans les relations bilatérales et les échanges entre les peuples.

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Photo : VNA/CVN

À leur arrivée à l'aéroport national de Minsk, les passagers ont été accueillis par un spectacle de danse traditionnelle vietnamienne présenté par la communauté vietnamienne locale, et ont reçu des souvenirs commémorant l'élévation des relations Vietnam - Bélarus au rang de partenariat stratégique en mai 2025.

Le vol a décollé de Minsk à 00h30 (heure locale) le 20 mars et a atterri à l’aéroport international de Cam Ranh. Ce vol inaugural affichait complet, avec 270 sièges occupés.

Vladimir Barkun, directeur général adjoint du marketing et des activités économiques extérieures de Belavia, a déclaré que cette liaison est la plus longue du réseau de la compagnie, couvrant près de 9.300 km pour une durée de vol estimée à environ 11 heures.

L'ambassadeur du Vietnam en Biélorussie, Nguyên Van Trung, a déclaré dans son discours que cette initiative vise à concrétiser les accords de haut niveau conclus lors de la visite d'État du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en Biélorussie en mai 2025, au cours de laquelle les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique. Cette ligne aérienne répondra aux besoins des touristes, des voyageurs d'affaires et de la communauté vietnamienne résidant et étudiant en Biélorussie, tout en favorisant les échanges entre les populations.

Il a décrit la Biélorussie comme un ami de longue date du Vietnam, les deux pays étant prêts à explorer de nouveaux horizons de coopération.

Concernant les perspectives d'avenir, le porte-parole du ministère biélorusse des Affaires étrangères, Ruslan Varankov, a indiqué que la Biélorussie envisageait la construction d'une usine d'assemblage de tracteurs au Vietnam, ainsi que des projets d'infrastructure utilisant des équipements biélorusses. La coopération dans les secteurs de la logistique et du tourisme présente également un fort potentiel.

Dans le contexte géopolitique actuel, le Vietnam apparaît comme une destination attrayante pour les voyageurs biélorusses. Une meilleure connectivité aérienne, a-t-il affirmé, rapprochera non seulement les populations, mais ouvrira également de prometteuses opportunités commerciales.

Initialement prévue pour le 31 mars, la liaison a été avancée en raison d'une forte demande de la part des agences de voyages.

Belavia exploitera un Airbus A330-200, un gros-porteur pouvant accueillir 281 passagers. Le vol inaugural arborait une livrée spéciale célébrant le 30e anniversaire de la compagnie.

Le prochain vol aller-retour à destination et en provenance de Nha Trang est programmé pour le 27 mars. À compter du 31 mars, la liaison sera assurée trois fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis.

VNA/CVN