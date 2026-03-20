Près de 90 milliards de yens pour la transition verte au Vietnam

Le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, et l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naokiont, signé le 20 mars à Hanoï, trois échanges de notes portant sur des prêts d’un montant total d’environ 90 milliards de yens (609 millions de dollars).

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Photo : VNA/CVN

Ces financements concernent un programme d’appui budgétaire pour la transition verte, ainsi que deux projets portant sur le développement rural résilient aux catastrophes et le renforcement des infrastructures adaptées au changement climatique, notamment au profit des minorités ethniques dans les provinces montagneuses du Nord.

Selon le vice-ministre Trân Quôc Phuong, ces accords confirment le rôle du Japon en tant que principal donateur bilatéral du Vietnam et témoignent du vif intérêt du gouvernement japonais pour le renforcement du partenariat stratégique global avec le Vietnam. Il s'agit également d'une étape concrétisant les engagements pris par les dirigeants de haut niveau des deux pays en faveur d'un modèle de coopération en matière d'aide publique au développement (APD) de nouvelle génération, axé sur des domaines prioritaires tels que la transition écologique et l'adaptation au changement climatique.

De son côté, l'ambassadeur Ito Naoki a réaffirmé le soutien du Japon aux orientations de réformes du Vietnam vers une nouvelle ère. Il a exprimé l'espoir que l'APD japonaise sera utilisée dans des domaines tels que l'innovation, les semi-conducteurs, la transition écologique et la transformation numérique, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de croissance économique du Vietnam pour la période 2026-2030.

Les trois nouveaux projets d'APD signés devraient constituer un point de départ solide pour le développement d'un modèle d'APD de nouvelle génération entre les deux pays, a-t-il ajouté.

VNA/CVN