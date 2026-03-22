Anticiper pour sécuriser l'approvisionnement énergétique

Face aux fluctuations mondiales liées au conflit au Moyen‑Orient, le Vietnam renforce sa souveraineté énergétique. Diversification des sources, régulation des prix et optimisation de la production locale visent à garantir la stabilité du marché.

>> Mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité énergétique du Vietnam

>> Essence : approvisionnement garanti, selon le Premier ministre

>> Le gouvernement déploie des mesures urgentes pour garantir la sécurité énergétique

Face aux fortes mutations des prix des carburants sur le marché mondial, exacerbées par les tensions au Moyen-Orient, les mesures de régulation prises par le gouvernement et les ministères ont permis de maintenir la stabilité du marché national. L’approvisionnement reste garanti.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 4 mars, la décision N°385 portant sur la création d’un groupe de travail chargé de garantir la sécurité énergétique du pays face à l’évolution complexe du conflit militaire au Moyen-Orient. Ce groupe a pour mission d’assister le chef du gouvernement dans la direction, la coordination et le suivi des activités des ministères et des organismes concernés afin d’assurer la sécurité énergétique nationale.

Partenariats mondiaux

Lors de récents entretiens téléphoniques avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, les dirigeants du Koweït, du Qatar et des Émirats arabes unis, ont affirmé leur engagement à stabiliser l’approvisionnement et à garantir l’énergie pour le Vietnam. Par ailleurs, le gouvernement a promulgué un décret ramenant à 0% les droits d’importation sur certains produits pétroliers afin de soutenir les prix sur le marché domestique. Ainsi, grâce à la production nationale, aux importations et aux réserves disponibles, l’approvisionnement en carburants et en produits pétroliers répond actuellement aux besoins de production et de consommation dans le pays.

Pour les temps à venir, le Premier ministre a demandé de poursuivre la diversification des sources d’approvisionnement en pétrole brut, notamment en mettant en œuvre les résultats de ses entretiens avec les dirigeants du Koweït, du Qatar et des Émirats arabes unis afin d’augmenter l’approvisionnement de ce produit pour le raffinage dans le pays. Appelant la population à rester calme et à faire confiance à la gestion de l’État, M. Chinh a demandé d’étudier la révision des mécanismes de gestion des prix des carburants afin d’accroître la flexibilité pour les entreprises.

Concernant le Fonds de stabili-sation des prix des carburants et la taxe de protection de l’environnement, le Premier ministre a approuvé la proposition du ministère de l’Industrie et du Commerce d’utiliser depuis le 10 mars le Fonds conformément aux réglementations. Le ministère des Finances est sur le point de réduire la taxe de protection de l’environnement sur les carburants à 0%. Il a également demandé d’accélérer la transition énergétique, de promouvoir l’utili-sation de l’essence biologique E10 et de lancer une campagne nationale d’économie d’énergie et d’utilisation d’énergies propres.

Au Vietnam, les raffineries Dung Quât et Nghi Son couvrent environ 70% de la demande intérieure. L’usine de Dung Quat dispose de stocks suffisants de matières premières jusqu’à fin avril. Bien que la raffinerie de Nghi Son dépende du pétrole koweïtien, ses stocks actuels et les cargaisons en transit permettent de maintenir la production à court terme. Les 30% restants, provenant des importations, sont jugés stables pour le mois de mars, même si les prévisions pour avril restent plus incertaines.

Scénarios de réponse

Photo : VNA/CVN

Sur la base de cette évaluation et des prévisions concernant l’évolution du marché international, l’agence a soumis un rapport au ministère de l’Industrie et du Commerce et élaboré plusieurs scénarios de gestion correspondant à différents niveaux de fluctuations des prix du pétrole et de l’approvisionnement mondial.

Les mesures actuellement mises en œuvre reposent sur trois axes principaux. Le premier consiste à suivre de près l’évolution du marché et à gérer de manière flexible l’approvisionnement. Le ministère actualise régulièrement les données sur les prix du pétrole, la production, les stocks et les flux commerciaux internationaux afin d’ajuster les importations et la répartition des volumes. Parallèlement, les services compétents renforcent les inspections concernant l’obligation de stocks minimaux imposée aux entreprises importatrices pour l’année 2026. Le maintien de ces réserves constitue un mécanisme essentiel pour stabiliser le marché en période de fortes fluctuations.

Le deuxième axe vise à garantir le fonctionnement fluide du système de distribution, depuis les importateurs jusqu’aux stations-service. Les autorités ont intensifié les contrôles afin de sanctionner les pratiques de rétention de marchandises, de spéculation ou d’augmentation injustifiée des prix. Les services provinciaux et municipaux de l’industrie et du commerce sont également chargés de surveiller étroitement les activités des points de vente au détail afin d’éviter toute rupture locale d’approvisionnement.

Enfin, les autorités élaborent des scénarios à plus long terme et renforcent la coordination intersectorielle. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a proposé au gouvernement plusieurs options de gestion adaptées à différents niveaux de risque, allant d’une désescalade rapide du conflit à un scénario prolongé susceptible d’entraîner de graves perturbations de l’approvisionnement.

Sur le plan institutionnel, un nouveau décret relatif au commerce des carburants a été soumis au gouvernement afin d’améliorer la transparence et la concurrence du marché. Le ministère de l’Industrie et du Commerce coopère également avec les services concernés pour ajuster la gestion des prix et accélérer les procédures de contrôle de qualité des carburants importés, tout en préparant l’utilisation de l’essence E10 à partir du 1er juin 2026 à l’échelle nationale.

Thê Linh/CVN







