Le patron de Nestlé présente ses excuses pour le rappel de laits infantiles

Le patron de Nestlé a présenté ses excuses pour le rappel volontaire de laits infantiles qui touche une soixantaine de pays dans une vidéo publiée mercredi 14 janvier sur le site du géant suisse de l'alimentation.

>> Nestlé procède à un rappel volontaire de laits pour bébés dans plusieurs pays européens

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je veux (...) présenter mes sincères excuses pour l'inquiétude et les perturbations que ceci a pu causer aux parents, proches aidants et clients", a déclaré Philipp Navratil, son directeur général, qui a dit "comprendre" en "tant que parent" lui-même.

"Je tiens à vous rassurer sur le fait qu'aucun cas de maladie liée aux produits touchés n'a été confirmé jusqu'à présent", a-t-il ajouté, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une mesure "de précaution".

La semaine passée, plusieurs des filiales de Nestlé en Europe, notamment en Allemagne, en Italie, en Suède et en France, avaient annoncé un rappel volontaire de certains lots de produits commercialisés sous des noms différents selon les pays.

Le groupe avait lancé ce rappel en raison de la présence potentielle de céréulide, une substance d'origine bactérienne issue du microorganisme Bacillus cereus, susceptible de provoquer des troubles digestifs, comme des diarrhées et vomissements.

La liste des produits rappelés s'était fortement allongée au fil de la semaine, déclenchant de vives critiques notamment de l'ONG Foodwatch qui avait reproché à Nestlé de communiquer "au compte-goutte" sur un produit "sensible".

Dans le message vidéo, M. Navratil est revenu sur le déroulé de ce vaste rappel, expliquant que le groupe a tenu à agir "rapidement et de manière transparente" en travaillant "étroitement avec les autorités" de "chaque pays", ce qui explique pourquoi "ces rappels ont été annoncés localement, un par un, comme prévu".

"Tous les rappels ont maintenant été annoncés", a-t-il précisé.

Selon les données publiées mercredi 14 janvier sur son site, la liste compte désormais une soixantaine de pays.

En décembre, le groupe avait déjà procédé à un rappel de produits en Europe, notamment en France, après la détection d'un incident de qualité dans une usine aux Pays-Bas.

Le groupe a entre-temps découvert que la cause était liée à une matière première venant d'un de ses fournisseurs et a alors "immédiatement stoppé la distribution de tous les produits affectés par cette matière première", a rappelé M. Navratil.

Nestlé a connu deux années agitées, notamment avec le scandale du traitement de ses eaux en bouteille, déclenché en France en 2024.

Le rappel de lots de laits infantiles accentue encore un plus la pression sur M. Navratil qui s'est vu confier la direction en septembre après le licenciement de son prédécesseur à la suite d'une enquête interne concernant une relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe.

AFP/VNA/CVN