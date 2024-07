Zambie : augmentation des cas de COVID-19 pendant la saison froide

Photo : AFP/VNA/CVN

Environ 3.070 tests ont été effectués entre mai et juin, dont 2,4% se sont révélés positifs, représentant une augmentation par rapport au taux de positivité de 1,5% enregistré au cours des mois précédents, a déclaré la ministre zambienne de la Santé, Sylvia Masebo, lors d'un point de presse.

Les cas ont été signalés dans six provinces sur dix du pays, avec le plus grand nombre de cas enregistrés dans la province de Lusaka, a précisé Mme Masebo. Le pays a enregistré un total de 4.770 cas de COVID-19 entre janvier et juin de cette année.

La Zambie a également connu une augmentation des maladies respiratoires et grippales en raison du froid et de la sécheresse, a expliqué Mme Masebo, ajoutant que le ministère avait activé la détection de virus et d'autres agents pathogènes.

Xinhua/VNA/CVN