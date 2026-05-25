La visite du dirigeant Tô Lâm en Thaïlande : un jalon appelé à façonner les liens bilatéraux

Le quotidien thaïlandais The Standard a publié le 24 mai un article intitulé : "À propos de la visite du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm en Thaïlande : un demi-siècle de relations Thaïlande - Vietnam et des opportunités à ne pas manquer dans le nouvel ordre mondial".

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Photo : VNA/CVN

L’article a estimé que la prochaine visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm revêt non seulement une portée diplomatique à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, mais pourrait également constituer un jalon majeur appelé à façonner les relations bilatérales au cours de la prochaine décennie.

Selon l’article, cette visite intervient dans un contexte marqué par l’élévation, en mai 2025, des relations entre le Vietnam et la Thaïlande au rang de partenariat stratégique intégral. Les deux pays ont également signé huit mémorandums d’entente et adopté une déclaration conjointe en 34 points, considérée comme le cadre de coopération le plus complet de l’histoire des relations bilatérales.

Analysant les perspectives de coopération bilatérale, The Standard a estimé que les deux pays s’orientent vers trois piliers principaux : une paix durable, la croissance et l’avenir. Dans le domaine économique, les deux parties se sont fixé pour objectif de porter rapidement le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars, tout en promouvant la stratégie dite des "trois connexions", comprenant l’intégration des chaînes d’approvisionnement, la connexion des économies locales et la coopération dans l’économie verte.

Le journal a également considéré que le Vietnam et la Thaïlande disposent d’atouts complémentaires dans un contexte de restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales. Le Vietnam bénéficie d’avantages dans les industries électroniques et les ressources humaines technologiques, tandis que la Thaïlande se distingue dans les secteurs des véhicules électriques, de la pétrochimie et des infrastructures logistiques. Selon l’article, le renforcement des connexions plutôt qu’une concurrence directe permettra de générer des bénéfices mutuels pour les deux économies.

Au-delà de la coopération économique, l’article a aussi évoqué la possibilité d’élargir la coordination entre les deux pays dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre la criminalité transnationale, du développement de l’économie numérique, de l’intelligence artificielle et de la transition énergétique verte. The Standard a estimé que le développement de mécanismes de coopération concrets permette aux deux pays de mieux faire face aux nouveaux défis régionaux.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan géopolitique, l’article a souligné l’importance croissante des relations Vietnam - Thaïlande dans un contexte régional marqué par les rivalités stratégiques entre grandes puissances, les tensions en Mer Orientale et les enjeux de sécurité énergétique. Selon l’auteur, le renforcement de la coopération entre deux des principales économies de l’ASEAN contribuera à consolider le rôle central de l’organisation et à élargir la marge de manœuvre stratégique des deux pays.

La visite du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm intervient à un moment où plusieurs facteurs convergent : le cadre de coopération le plus complet de l’histoire bilatérale, les pressions liées à la guerre commerciale et à la crise énergétique, ainsi que le constat que les deux économies sont davantage complémentaires que concurrentes. Si les deux parties parviennent à transformer cette vision en résultats concrets, les bénéfices profiteront directement aux populations des deux pays.

Selon l’article, dans un monde marqué par une polarisation économique et géopolitique croissante, deux puissances moyennes comme la Thaïlande et le Vietnam, représentant ensemble un PIB de 1.100 milliards de dollars et une population de 170 millions d’habitants, ont tout intérêt à saisir les opportunités qui s’offrent à elles.

Ainsi, la visite du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm est perçue non seulement comme une célébration diplomatique, mais également comme une occasion stratégique de porter le partenariat économique bilatéral à un niveau supérieur afin de mieux répondre aux défis du nouvel ordre mondial.

VNA/CVN