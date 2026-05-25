Vietnam - Thaïlande : vers un nouvel essor du Partenariat stratégique global

Fortes de cinquante années d’amitié, d’un haut niveau de confiance politique et d’importantes perspectives de coopération, les relations Vietnam - Thaïlande devraient continuer à se développer fortement dans les années à venir.

>> Le SG du PCV et président de la République, Tô Lâm, attendu en Thaïlande

>> Un nouveau cap pour le Partenariat stratégique intégral

>> Vietnam - Thaïlande : la visite du dirigeant Tô Lâm va booster le partenariat stratégique global

Photo : VNA/CVN

À l’invitation du Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, et de son épouse, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai 2026.

Il s’agira de la première visite du dirigeant vietnamien en Thaïlande, dans le contexte du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (6 août 1976 - 6 août 2026).

Depuis l’établissement officiel des relations diplomatiques, la coopération entre les deux pays n’a cessé de se développer tant en ampleur qu’en profondeur. Les deux parties entretiennent de bonnes relations ainsi qu’un haut niveau de confiance politique entre leurs dirigeants et leurs peuples.

Dix mécanismes de coopération et de dialogue

Les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de "partenariat stratégique" en uin 2013, devenant les premiers membres de l’ASEAN à établir un tel partenariat entre eux. En 2015, ils ont ensuite porté leurs relations au niveau de "partenariat stratégique renforcé" avant de les élever au rang de "partenariat stratégique global" en mai 2025.

Actuellement, les deux pays disposent de dix mécanismes de coopération et de dialogue couvrant la diplomatie, la défense, la sécurité ainsi que d’autres domaines de coopération économique. Le mécanisme de réunion conjointe des Cabinets au niveau des Premiers ministres constitue l’une des particularités des relations bilatérales et reflète leur coordination étroite en faveur d’une coopération globale.

Photo : VNA/CVN

Sur la scène internationale, les deux pays coopèrent étroitement dans les forums régionaux et internationaux, notamment au sein de l’ASEAN, des Nations unies, de l’APEC (forum de Coopération économique Asie-Pacifique) et des mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong.

La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement demeure l’un des piliers les plus importants des relations bilatérales. La Thaïlande est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN. Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 22 milliards de dollars en 2025, en hausse d’environ 10% sur un an. Au cours des quatre premiers mois de 2026, ils ont atteint 8,59 milliards de dollars. Les deux pays visent un volume commercial de 25 milliards de dollars dans les prochaines années.

En matière d’investissement, la Thaïlande se classe au 8e rang parmi les pays et territoires investissant au Vietnam, avec plus de 15 milliards de dollars répartis dans près de 800 projets. Les investissements thaïlandais concernent principalement l’industrie manufacturière, la production, l’énergie éolienne, la pétrochimie, l’immobilier, ainsi que le commerce de gros et de détail.

Tourisme, un point fort des relations bilatérales

Outre l’économie, la coopération en matière de défense et de sécurité devient de plus en plus concrète et approfondie. Les deux parties coopèrent étroitement dans la lutte contre la criminalité transnationale, le trafic de drogue, la traite des êtres humains, la cybersécurité et d’autres défis sécuritaires non traditionnels.

Le tourisme et les échanges entre les peuples constituent également un point fort des relations bilatérales. Selon l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung, environ un million de Vietnamiens se rendent chaque année en Thaïlande pour le tourisme, tandis que 400.000 à 500.000 Thaïlandais visitent le Vietnam chaque année pour le tourisme ou les affaires.

Plus de vingt paires de localités vietnamiennes et thaïlandaises entretiennent aujourd’hui des relations de coopération à travers des mémorandums d’entente.

La communauté thaïlandaise d’origine vietnamienne, forte de plus de 100.000 personnes, joue également un rôle important de passerelle d’amitié entre les deux peuples.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong, la prochaine visite du dirigeant Tô Lâm en Thaïlande revêt une importance particulière puisqu’il s’agit de la première visite du secrétaire général du PCV et président du Vietnam dans un pays de l’ASEAN depuis sa prise de fonctions, alors même que les relations bilatérales viennent d’être élevées au rang de partenariat stratégique global. Cette visite témoigne de l’importance que le Vietnam attache à ses relations avec la Thaïlande ainsi qu’à l’Asie du Sud-Est.

Selon l’ambassadeur Pham Viêt Hùng, le dirigeant Tô Lâm aura des entretiens et des rencontres avec les plus hauts dirigeants thaïlandais afin de renforcer la compréhension mutuelle et la confiance politique entre les deux pays.

Dans le cadre de cette visite, les deux parties dévoileront le logo commémorant le 50e anniversaire des relations diplomatiques et adopteront le Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam - Thaïlande pour la période 2026-2031. Ce programme prévoit notamment l’initiative des "Trois Connectivités", concernant des chaînes d’approvisionnement dans les industries de soutien, les bases de production et les entreprises, ainsi que le développement durable à travers l’harmonisation de la stratégie vietnamienne de croissance verte avec le modèle thaïlandais d’économie bio-circulaire et verte (BCG).

Fortes de cinquante années d’amitié, d’un haut niveau de confiance politique et d’importantes perspectives de coopération, les relations Vietnam - Thaïlande devraient continuer à se développer fortement dans les années à venir.

VNA/CVN