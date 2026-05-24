Vietnam - Thaïlande : la visite du dirigeant Tô Lâm va booster le partenariat stratégique global

Forte des relations amicales solides, d’une grande confiance politique et d’un vaste potentiel de coopération, la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm donnera un nouvel élan au renforcement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande vers de nouveaux sommets à l’avenir.

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Photo : BNG/CVN

La visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, devra donner un nouvel élan au renforcement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande, a déclaré à la presse le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong.

Cette visite revêt une signification particulièrement importante, qui sera la première dans un pays de l’ASEAN du leader Tô Lâm dans ses nouvelles fonctions, et interviendra dans le contexte où les deux pays viennent d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique global, a-t-il souligné.

Elle témoigne de la haute estime du Vietnam pour ses relations avec la Thaïlande, ainsi qu’avec la région de l’Asie du Sud-Est, et offrira aux hauts dirigeants des deux pays l’occasion d’engager des discussions approfondies sur les grandes orientations du déploiement efficace du nouveau cadre de coopération, insufflant ainsi une nouvelle dynamique aux relations bilatérales dans les temps à venir, a-t-il plaidé.

Selon le responsable, les attentes sont plurielles, qu’il s’agisse du renforcement et de l’approfondissement de la confiance politique entre les deux pays ; de l’ouverture de nouvelles perspectives de développement en matière de commerce, d’investissement, de logistique et de connectivité des chaînes d’approvisionnement ; et du renforcement de la connectivité régionale.

Dans un contexte mondial et régional complexe et en constante évolution, il est crucial d’intensifier les échanges stratégiques, de coordonner les positions et de maintenir des contacts de haut niveau, ce qui constitue le socle sur lequel les deux pays pourront poursuivre et développer leur coopération dans tous les domaines, a-t-il indiqué.

Le Vietnam et la Thaïlande possèdent un potentiel de coopération important dans des domaines émergents tels que la transformation numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, l’innovation et la transformation industrielle. Ces domaines s’inscrivent pleinement dans les stratégies de développement des deux pays dans la nouvelle période, a-t-il noté.

Cette visite devrait également renforcer la connectivité régionale, notamment dans le cadre de la coopération du Mékong et de l’ASEAN. Le Vietnam et la Thaïlande jouent tous deux un rôle important dans la promotion de l’intégration économique intra-ASEAN, le développement des infrastructures, le commerce et les échanges entre les peuples de la région, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, la coopération culturelle, touristique et les échanges entre les peuples continueront de se développer. Le renforcement des liaisons aériennes, de la coopération touristique et des échanges entre les jeunes, les étudiants et les localités contribuera à consolider un socle social durable pour les relations bilatérales.

Les deux parties devraient également poursuivre leur étroite coordination au sein des instances régionales et internationales, notamment dans le cadre de l’ASEAN, afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région, a ajouté le vice-ministre.

Les deux pays sont des voisins proches qui partagent de nombreux intérêts en matière de maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région. Près de 50 ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques, ces relations n’ont cessé de se renforcer et de se développer de manière globale, devenant ainsi l’une des plus dynamiques et efficaces de l’ASEAN.

L’élévation des relations entre le Vietnam et la Thaïlande au rang de partenariat stratégique global en 2025 constitue une étape particulièrement importante. Elle témoigne du très haut niveau de confiance politique entre les deux pays et illustre la volonté commune de leurs dirigeants de développer les relations bilatérales de manière plus approfondie, plus substantielle et plus efficace dans cette nouvelle phase.

Un point saillant des relations bilatérales réside dans le renforcement de la confiance politique. Les deux pays maintiennent des visites et des contacts réguliers à haut niveau, ainsi que des mécanismes de coopération et des échanges stratégiques, notamment le mécanisme de réunion conjointe des cabinets Vietnam - Thaïlande.

La Thaïlande est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, avec des échanges bilatéraux ayant atteint plus de 22 milliards de dollars américains d’ici 2025. Elle est également l’un des principaux investisseurs de l’ASEAN au Vietnam, avec de nombreux projets d’envergure dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie de transformation, de la distribution, de la logistique et des infrastructures.

La coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays ne cesse de s’approfondir. Les deux parties coordonnent étroitement leurs efforts pour lutter contre la criminalité transnationale, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, la cybersécurité et les menaces sécuritaires non traditionnelles. La coopération en matière de culture, d’éducation, de tourisme et d’échanges entre les peuples gagne en ampleur avec une vingtaine de provinces et de villes jumelées.

Nous pouvons affirmer que, forte des relations amicales solides, d’une grande confiance politique et d’un vaste potentiel de coopération, cette visite donnera un nouvel élan au renforcement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande vers de nouveaux sommets à l’avenir, a-t-il indiqué.

VNA/CVN