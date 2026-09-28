La vie est un long fleuve tranquille adapté en série sur Netflix

Les Groseille et Le Quesnoy sont de retour : Clovis Cornillac va réaliser pour Netflix une série en six épisodes adaptée de La vie est un long fleuve tranquille , le film culte d'Étienne Chatiliez en 1988, avec Ludivine Sagnier et Xavier Lacaille au casting, a annoncé lundi 28 septembre la plateforme de streaming.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les parents Le Quesnoy, archétypes de bourgeois catholiques toujours souriants, seront incarnés par Doria Tillier et Xavier Lacaille, tandis que Ludivine Sagnier et Alban Ivanov joueront les Groseille, caricatures de "prolos gauchos" selon Netflix.

Grand succès populaire, La vie est un long fleuve tranquille est resté culte dans l'histoire du cinéma français, avec son portrait drôle et corrosif des deux familles que tout oppose, mais qui découvrent des années plus tard que leurs enfants ont été échangés à la maternité.

Il avait raflé quatre César : meilleure première oeuvre, meilleur scénario, meilleure actrice dans un second rôle pour Hélène Vincent et meilleur espoir féminin pour Catherine Jacob.

Outre des scènes demeurées célèbres, comme celle du prêtre (Patrick Bouchitey) entonnant Jésus revient, le film avait révélé un enfant prodige du cinéma, Benoît Magimel, dans le rôle de "Momo" Groseille.

Le bref résumé de la série fourni par Netflix indique un scénario légèrement différent du film : les deux familles, incapables de trouver un accord lorsqu'elles apprennent l'échange de leurs enfants, sont contraintes par la justice "à une garde alternée test de 4 mois" et chacune "va se battre pour obtenir la garde des deux ados, Côme et Jordy", souligne encore la plateforme.

La date de diffusion n'est pas encore annoncée.

AFP/VNA/CVN