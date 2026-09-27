Mike Leigh primé à Saint-Sébastien pour son probable dernier film

La Concha de Oro, premier prix du Festival de cinéma de Saint-Sébastien (Espagne), a récompensé samedi 26 septembre Tender Loving Care , qui sera probablement le dernier film du britannique Mike Leigh, atteint d'une maladie rare.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Je regrette énormément de ne pas pouvoir être avec vous", a déclaré le réalisateur de 83 ans, pilier du cinéma social britannique, dans une vidéo projetée à la clôture du festival.

Mike Leigh, atteint de myosite, une maladie auto-immune affectant les muscles, avait confirmé mardi 22 septembre qu'il était "plus que probable" que Tender Loving Care soit le dernier film de sa vie.

Cette comédie dramatique raconte l'histoire d'Amy (Kate O'Flynn) et Rosie (Alice Bailey Johnson), deux amies trentenaires qui travaillent comme assistantes sociales auprès de personnes vulnérables. À travers elles, et à travers les parents âgés d'Amy, Mike Leigh évoque la compassion et la nécessité de soutenir les autres dans une société de précarité.

La Concha de Oro s'ajoute à la longue liste de distinctions de Mike Leigh, Palme d'or à Cannes en 1996 avec Secrets et mensonges et Lion d'or à Venise en 2004 avec Vera Drake.

À Saint-Sébastien, Tender Loving Care a en plus reçu le prix du meilleur scénario et l'actrice Kate O'Flynn la Concha d'argent de la meilleure interprétation.

Saint-Sébastien, dont le jury de la 74e édition était présidé cette année par le réalisateur américain Ira Sachs, est considéré comme le plus petit des grands festivals de cinéma européens, après Cannes et Venise. Dix-sept films étaient en compétition dans la sélection officielle, parmi 263 oeuvres programmées.

La plus haute distinction honorifique du festival, le prix Donostia, a été décerné à l'actrice britannique Naomi Watts et au réalisateur allemand Werner Herzog pour l'ensemble de leurs carrières respectives.

AFP/VNA/CVN