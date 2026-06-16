Hô Chi Minh-Ville : des solutions globales pour remplacer le sable naturel

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville vient de promulguer une directive écrite ordonnant la mise en œuvre d'urgence de mesures visant à renforcer la gestion des matériaux de construction et à promouvoir les solutions alternatives au sable naturel sur son territoire. Cette décision intervient suite à l'examen du rapport et des propositions du Service de la Construction, détaillés dans la Note de présentation n° 16007/TTr-SXD-KTVLXD du 11 mai 2026.

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Dans le cadre des dispositifs déployés, le Service de l'agriculture et de l'environnement s'est vu confier la mission de piloter les activités de prospection, d'exploration, de planification et de proposition de gisements de sable marin exploitables comme substituts au sable naturel. Cette ressource fera office de réserve stratégique pour la municipalité, activable instantanément en cas de pénurie d'autres sources d'approvisionnement, afin de garantir la continuité de l'approvisionnement de l'ensemble de la métropole.

En parallèle, cet organisme devra collaborer activement avec les autorités compétentes pour déterminer les sites d'implantation des stations de dessalement et de lavage du sable marin dans les zones appropriées, tout en veillant au strict respect des normes environnementales et à la préservation des ressources en eau douce.

Concernant les mécanismes d'exécution, la municipalité s'oriente vers l'étude d'un modèle confiant à des investisseurs stratégiques ou à des entreprises dotées de capacités et d'expériences avérées le déploiement de projets de lavage de sable marin. Ces entités agiront en tant que fournisseurs directs de matériaux pour les projets d'investissement public. En parallèle, la ville prévoit de céder l'exploitation de gisements minéraux à ces maîtres d'ouvrage ou investisseurs stratégiques afin de ravitailler les chantiers d'infrastructures clés.

Par ailleurs, les opérations de contrôle et d'accompagnement des entreprises d'extraction minière seront intensifiées pour accélérer les procédures de rehaussement de capacité, d'extension d'échelle ou d'octroi de nouvelles licences pour les carrières de pierre de construction, permettant ainsi d'accroître la production de sable de concassage (pierre broyée) en substitution au sable naturel. L'ensemble des résultats issus de la mise en œuvre de ces directives devra être consolidé et soumis au Comité populaire de la ville avant le 30 juin 2026.

En tant qu'acteur clé de la régulation du marché, le Service municipal de la construction est chargé d'assurer un suivi rigoureux et permanent de l'évolution du marché des matériaux de construction, afin d'actualiser et de publier en temps utile les prix mensuels de ces matériaux ainsi que l'indice des coûts de construction, en parfaite adéquation avec la réalité du terrain. La poursuite des missions de coordination des sources de matériaux de construction, telles qu'attribuées par le Comité populaire de la ville, constitue également un axe central ; cela comprend la mise à disposition d'informations sur les gisements minéraux afin de permettre aux maîtres d'ouvrage de sélectionner les fournisseurs et de contractualiser avec eux pour garantir un approvisionnement stable des chantiers.

Recyclage des déchets de construction

Afin de garantir une mise en œuvre harmonieuse de ces solutions sur le terrain, le Service de la construction organisera des sessions de vulgarisation et d'orientation sur l'application des normes techniques en vigueur pour les chantiers de la municipalité, veillant ainsi à ce que l'usage des matériaux de substitution respecte scrupuleusement les standards sectoriels. Cet organisme est également chargé de piloter la rédaction du projet de Directive du Comité populaire de la ville relative au renforcement de la gestion et du développement des matériaux de construction sur le territoire urbain.

En parallèle, il élaborera le projet de note officielle du Comité populaire de la ville destiné aux maîtres d'ouvrage et aux investisseurs des grands projets et infrastructures clés, afin de leur notifier les besoins en matériaux de construction pour l'année 2026 et la période 2027-2030. Ce document détaillera notamment les besoins d'assistance en approvisionnement mensuel pour l'année 2026 ainsi que pour les années suivantes sur chacun de ces chantiers. Le rapport d'avancement du Service de la construction devra être transmis au Comité populaire de la ville avant le 20 juin.

La participation des organisations socio-professionnelles est également fortement mobilisée durant cette période charnière. L'Association des minéraux industriels de Hô Chi Minh-Ville s’est vu confier la responsabilité de piloter, en coordination avec les entités concernées, des actions de sensibilisation auprès des entreprises d'extraction. L'objectif est d'inciter ces dernières à évaluer de manière proactive leurs capacités afin de rehausser leur puissance de production ou d'étendre leur échelle d'exploitation, optimisant ainsi l'offre de matériaux pour ravitailler en temps utile les chantiers de construction, en particulier les projets d'infrastructures clés revêtant un caractère d'urgence.

De son côté, l'Association de la construction et des matériaux de construction de Hô Chi Minh-Ville doit élaborer de toute urgence le Projet de recyclage des déchets de construction sur le territoire municipal. Ce document sera transmis au Service de la Construction, qui se chargera de recueillir les avis des organismes compétents et de le consolider avant de le soumettre à l'examen du Comité populaire de la ville.

Du côté des maîtres d’ouvrage et des entreprises de construction (entrepreneurs), le Comité populaire de la ville exige une prospection proactive du marché afin d'identifier des fournisseurs supplémentaires de sable légal provenant d'autres provinces ou de sources importées, ceci dans le but de garantir de manière absolue le calendrier d'exécution des projets et des chantiers. Lors de la phase de conception des projets, les maîtres d’ouvrage doivent mener eux-mêmes des études pour évaluer précisément les coûts, la qualité et la capacité d'approvisionnement des gisements minéraux, y compris pour le sable de concassage et le sable marin. Cette démarche vise à sélectionner des solutions de conception adaptées permettant de minimiser l'usage des matériaux traditionnels ou de ceux confrontés à des pénuries d'approvisionnement.

Enfin, le choix technologique et la gestion financière des projets doivent s'appuyer sur la nature, l'envergure et les exigences techniques spécifiques de chaque ouvrage. Cela permettra d'évaluer et de comparer activement les coûts afin de retenir les technologies et matériaux les plus appropriés, en accordant une priorité accrue à l'utilisation du sable marin pour les projets situés dans les zones littorales présentant des conditions d'implantation compatibles.

Le suivi et le contrôle de l'utilisation des fonds d'avance (avances sur marchés) doivent également être renforcés de façon stricte et efficace pour s'assurer que ces capitaux soient affectés conformément à leur objet et aux bénéficiaires réglementaires selon les clauses contractuelles. Il convient en outre de veiller à ce que ces fonds d'avance soient concentrés en priorité sur la sécurisation des approvisionnements en matériaux, afin de garantir le respect scrupuleux du calendrier d'exécution des projets et des chantiers.

Texte et photos : Truong Giang/CVN