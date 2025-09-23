La Turquie lève les droits de douane supplémentaires sur certains produits américains

La Turquie a levé les droits de douane de rétorsion sur certains produits américains, notamment les boissons alcoolisées, les voitures particulières, le tabac en feuilles et les cosmétiques, selon un décret publié lundi 22 septembre au Journal officiel.

Ces droits de douane, imposés en 2018, ont été supprimés en vertu d'un décret signé par le président Recep Tayyip Erdogan.

Les États-Unis ont imposé des droits de douane supplémentaires sur les importations d'acier et d'aluminium en 2018, ce qui a incité la Turquie à prendre des contre-mesures conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), notamment en appliquant des obligations financières supplémentaires sur certains produits, selon un communiqué du ministère du Commerce publié lundi.

Le ministère a déclaré qu'à la suite de négociations positives avec les États-Unis et de consultations dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'OMC, ces obligations avaient désormais été levées. Il a indiqué que des politiques continueraient d'être élaborées afin d'accroître et de diversifier les relations économiques avec les États-Unis, conformément à l'objectif d'un volume d'échanges commerciaux de 100 milliards de dollars.

M. Erdogan, actuellement à New York pour assister à l'Assemblée générale des Nations Unies, devrait rencontrer le président américain Donald Trump à la Maison Blanche jeudi. Dans un récent communiqué publié sur les réseaux sociaux, M. Erdogan a déclaré que M. Trump et lui-même évoqueraient une série de questions, en mettant l'accent sur le commerce, les investissements et l'industrie de la défense.

