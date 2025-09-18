Le chinois Huawei annonce le lancement de nouvelles architectures IA

Le géant technologique chinois Huawei a annoncé jeudi 18 septembre le lancement prochain de nouvelles architectures d'intelligence artificielle (IA) de pointe, au moment où Pékin et Washington se disputent la domination technologique.

Le vice-président de Huawei, Eric Xu, a affirmé que ces architectures seraient "les plus puissantes au monde pour de nombreuses années à venir", dans un discours dont le texte a été transmis à l'AFP.

Huawei, basé à Shenzhen (Sud), et Nvidia, basé en Californie, principaux leaders mondiaux du secteur, sont en première ligne de la confrontation technologique entre les deux premières économies mondiales, et font face à des restrictions respectives sur leurs opérations à l'étranger.

Eric Xu a annoncé que Huawei allait lancer ses "supernoeuds" Atlas 950 et Atlas 960 pour "répondre à une demande toujours croissante de puissance de calcul".

Un "supernoeud" se compose de plusieurs machines mais fonctionne logiquement comme une seule pour des fonctions d'apprentissage, de réflexion ou de raisonnement, a-t-il précisé.

Ces architectures, également capables de fonctionner en systèmes appelés "clusters", sont à la base des applications de l'intelligence artificielle.

"Ces supernoeuds arrivent globalement en tête sur des indicateurs clés tels que la capacité des cartes, la puissance de calcul totale, la capacité de mémoire et la bande passante d'interconnexion", a dit Eric Xu.

Le lancement de l'Atlas 950 est prévu fin 2026, tandis que sa version avancée, l'Atlas 960, est attendue en 2027, a indiqué le vice-président.

AFP/VNA/CVN