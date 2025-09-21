Une cyberattaque perturbe les principaux aéroports européens

>> Free : les données personnelles de clients dérobées dans une cyberattaque
|À l'aéroport de Bruxelles, Zaventem, Belgique, ce 20 septembre 2025, une cyberattaque a paralysé les systèmes d'enregistrement causant des retards et des annullations de vols.
|Photo : AFP/VNA/CVN
L'aéroport d'Heathrow, le principal et le plus grand aéroport international de Londres, a déclaré samedi matin 20 septembre qu'un "problème technique" avait affecté un fournisseur de services pour les systèmes d'enregistrement et d'embarquement.
"Un fournisseur tiers fournissant des systèmes d'enregistrement et d'embarquement à plusieurs compagnies aériennes dans plusieurs aéroports rencontre un problème technique, qui pourrait entraîner des retards pour les passagers au départ", a indiqué un porte-parole de l'aéroport d'Heathrow, cité par les médias locaux.
Les aéroports de Bruxelles et de Berlin ont également été touchés par cette attaque.
L'aéroport de Bruxelles a affirmé dans un communiqué que l'attaque de vendredi soir 19 septembre avait contraint l'aéroport à n'utiliser que l'enregistrement et l'embarquement manuels, le fournisseur de services travaillant à la résolution du problème.
Ce problème a entraîné d'importants retards et annulations de vols samedi. Selon le fournisseur d'informations sur le trafic aérien Flightradar24, samedi matin, environ 91% des vols à l'aéroport de Bruxelles étaient retardés, avec un retard moyen de 51 minutes.
L'aéroport allemand de Berlin-Brandebourg a confirmé avoir lui aussi été touché, avertissant les passagers qu'ils pourraient être confrontés à de plus longs temps d'attente pour l'enregistrement et l'embarquement.
Xinhua/VNA/CVN