Audiovisuel : Canal+ a racheté le Sud-africain Multichoice et devient leader en Afrique

Le groupe Canal+ a annoncé le 22 septembre le rachat du géant sud-africain de la télévision et du streaming Multichoice, au terme d'une procédure de près de deux ans, ce qui fait de lui "le leader" du secteur en Afrique.

"L'acquisition de MultiChoice par Canal+ marque sa plus grande opération jamais réalisée" et consolide sa position "en tant qu'entreprise mondiale de médias et de divertissement", ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué commun.

Canal+ est le leader du secteur sur les marchés francophones en Afrique, et a maintenant dans son escarcelle le "leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone", soulignent-elles.

Avec l'ajout de MultiChoice, le groupe "compte désormais plus de 40 millions d'abonnés dans près de 70 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, et près de 17.000 salariés", ont précisé les sociétés.

"Cette acquisition nous permet d'asseoir notre positionnement de leader en Afrique, l'un des marchés de télévision payante les plus dynamiques au monde, tout en continuant à consolider notre positionnement en Europe", s'est félicité Maxime Saada, le président du groupe Canal+.

La finalisation de ce rachat était attendue depuis le feu vert fin juillet du tribunal de la concurrence sud-africain. La date-butoir était le 8 octobre.

Le groupe audiovisuel, dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré, avait lancé début 2024 une offre publique d'achat de Multichoice, le plus grand opérateur de télévision payante en Afrique, basé à Johannesburg. Il en était déjà le premier actionnaire, avec 46% du capital.

Canal+ avait formulé une offre de 125 rands (6,07 euros) par action l'an passé, ce qui valorisait le géant africain à quelque 2,5 milliards d'euros.

Pour Canal+, à la fois diffuseur, producteur et agrégateur de contenus, l'Afrique est un terrain stratégique.

Canal+ opère en Afrique depuis plus de trente ans. Présent dans 20 pays, il est le premier opérateur de télévision par abonnement dans 19 territoires francophones.

Ce marché est plus porteur que l'Europe, où la compétition est féroce et l'évolution des usages rapide. La France notamment, berceau historique du groupe, ne compte plus qu'un tiers environ des abonnés.

Canal+ a aussi augmenté en 2024 ses participations dans Viu, opérateur hongkongais de streaming, et dans Viaplay, socité scandinave dont il est le premier actionnaire.

Canal+ est coté à la Bourse de Londres depuis la scission de sa maison mère Vivendi en décembre.

