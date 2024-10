La Turquie et l'Ukraine s'engagent à faire progresser leur partenariat

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et son homologue ukrainien, Andrii Sybiga, se sont engagés lundi 21 octobre à faire progresser le partenariat entre les deux pays.

"Les liens entre la Turquie et l'Ukraine continuent de se développer... Notre coopération multidimensionnelle progresse de jour en jour", a déclaré le chef de la diplomatie turque dans une vidéo publiée sur la plateforme de médias sociaux X, le montrant en train de faire ces remarques lors d'une conférence de presse conjointe à la suite de sa rencontre avec M. Sybiga. Il a également réaffirmé la volonté de la Turquie de contribuer aux efforts de paix sur la crise ukrainienne. De son côté, M. Sybiga a déclaré dans la vidéo que les deux pays "visent à construire une relation sûre et solide basée sur des intérêts mutuels", et a souligné l'importance de la coopération bilatérale dans l'industrie de la défense. Le chef de la diplomatie ukrainienne a ensuite publié à son tour un message sur X, disant : "Nous avons discuté de l'avancement de notre partenariat stratégique", entre autres sujets.

Xinhua/VNA/CVN