Singapour constate une fuite de pétrole au large de ses côtes

L'Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) a signalé dimanche 20 octobre une fuite de pétrole en provenance d'un oléoduc terrestre de la compagnie pétrolière Shell entre l'île de Bukom et Bukom Kecil, au sud de la cité-État.

>> Marée noire en Californie : la fuite sur l'oléoduc peut-être vieille d'un an

>> La Marine thaïlandaise s'efforce d'empêcher une marée noire dans le golfe de Thaïlande

Shell a placé des barrages de rétention au large du site de la fuite et déployé des bateaux équipés de dispersants pour nettoyer le pétrole, selon la MPA. L'autorité a aussi déployé des navires équipés de dispersants et activé des drones et satellites pour contribuer à la surveillance de la fuite. Cette fuite se serait arrêtée à la source de l'incident et aucune nouvelle observation de pétrole n'avait été faite à 18h00 heure locale, a ajouté la MPA.

Xinhua/VNA/CVN