La médecine atteint enfin les villages isolés de Tuyên Quang

À Cao Bô, dans la province montagneuse de Tuyên Quang, des centaines d’habitants ont bénéficié pour la première fois d’examens médicaux spécialisés grâce à une campagne de santé gratuite organisée au cœur des villages isolés.

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Photo : DT/CVN

Dès l’aube du 23 mai, la cour de l’école primaire et secondaire de Cao Bô s’est remplie d’habitants venus des hameaux perchés du massif du Tây Côn Linh. Parmi eux, de nombreux anciens de l’ethnie Dao attendaient patiemment leur consultation, parfois après plusieurs heures de marche à travers les sentiers de montagne.

Âgée de 86 ans, Dang Thi Phuc faisait partie des premiers arrivés. Souffrant de douleurs articulaires, de varices sévères et d’une importante perte de vision à l’œil gauche, elle explique qu’elle se rend de moins en moins souvent à l’hôpital du district, situé à plusieurs dizaines de kilomètres.

"Avec l’âge, les trajets deviennent trop difficiles", confie-t-elle.

Dans cette région enclavée, les infrastructures médicales restent limitées. Pour accéder à des soins spécialisés, les habitants doivent emprunter des routes escarpées, souvent dangereuses pendant la saison des pluies.

Des examens inédits

Organisée par le journal Dân tri, en partenariat avec l’Hôpital national des maladies tropicales et les autorités locales, cette campagne de santé visait à rapprocher les services médicaux des populations isolées.

Photo : DT/CVN

La commune de Cao Bô compte près de 4.200 habitants répartis dans onze villages, dont la grande majorité appartient à l’ethnie Dao. Certains hameaux, comme celui de Lùng Tao, se situent à près de 2.000 mètres d’altitude.

Pour cette mission, les médecins ont apporté plusieurs équipements spécialisés : échographes, appareils de mesure de la fibrose hépatique FibroScan et tests rapides de dépistage de l’hépatite B. Pour de nombreux habitants, il s’agissait d’une première expérience avec ce type de matériel médical.

Des maladies détectées à temps

Parmi les patients examinés figurait Trang Thi Nhun, 30 ans, chez qui les médecins ont découvert des lésions évoquant une fibrose du foie. Porteuse de l’hépatite B depuis plusieurs années, elle n’avait jamais suivi de traitement régulier.

Photo : DT/CVN

"Je pensais que ce n’était pas grave. Aujourd’hui, les médecins m’ont expliqué les risques de la maladie", raconte-t-elle.

Au cours de la matinée, les équipes médicales ont également détecté de nombreux cas de troubles thyroïdiens. Selon le docteur Nguyên Phuc Khanh, entre 30 et 40% des patients âgés de plus de 45 ans présentaient des anomalies de la thyroïde, certains cas nécessitant des examens complémentaires en raison de soupçons de cancer.

Les tests rapides ont aussi révélé douze cas positifs d’hépatite B dans la commune.

Pour les médecins, ces résultats montrent l’importance du dépistage précoce dans les zones reculées, où certaines maladies évoluent longtemps sans diagnostic.

Au total, plus de 300 habitants ont bénéficié gratuitement d’examens médicaux et de conseils de santé.

Thao Nguyên/CVN