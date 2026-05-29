An Giang reçoit 109 citoyens vietnamiens remis par le Cambodge

Les autorités vietnamiennes ont accueilli, le 29 mai, au poste-frontière international de Tinh Biên, dans la province méridionale d’An Giang, 109 ressortissants vietnamiens remis par les autorités cambodgiennes après leur expulsion pour infraction aux règles relatives à l’immigration, au travail et au séjour au Cambodge.

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Photo : VNA/CVN

Selon les premières informations, les personnes concernées s’étaient rendues au Cambodge à différentes périodes et par plusieurs postes-frontières pour y travailler. Elles ont été expulsées par la Direction générale de l’immigration du ministère cambodgien de l’Intérieur pour non-respect de la réglementation relative à l’immigration, au travail et au séjour au Cambodge.

Dès leur arrivée au poste-frontière de Tinh Biên, les autorités vietnamiennes ont procédé aux contrôles sanitaires, aux examens médicaux ainsi qu’aux premières formalités administratives et juridiques.

Une fois les procédures de réception achevées, les 109 ressortissants ont été transférés vers le service de l’immigration de la police provinciale d’An Giang et les autres organismes compétents afin de poursuivre les vérifications nécessaires et d’organiser leur retour dans leurs localités d’origine, conformément à la législation vietnamienne.

VNA/CVN