La transformation numérique au service du développement économique local au Vietnam

Au Vietnam, la transformation numérique au niveau local évolue progressivement d’un outil destiné à améliorer l’efficacité administrative vers un levier de soutien direct au développement économique.

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Photo : VNA/CVN

En simplifiant les procédures, en facilitant l’accès à l’information, en développant les paiements numériques et en renforçant les connexions entre entreprises, les autorités locales cherchent à faire du numérique un élément central de l’environnement économique, conformément à la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

De la résolution des procédures à la mise en relation des entreprises

Pour les entreprises, l’un des avantages les plus visibles de la transformation numérique réside dans la réduction du temps consacré aux procédures administratives. Les dossiers peuvent être déposés en ligne, tandis que les processus de réception et de traitement deviennent plus transparents. Les entreprises peuvent ainsi suivre elles-mêmes l’avancement de leurs dossiers, au lieu de consacrer beaucoup de temps à leurs déplacements.

Dans le quartier d’An Lac, à Hô Chi Minh-Ville, la transformation numérique s’inscrit dans la nécessité de renouveler les méthodes de gestion, alors que l’appareil administratif est rationalisé tandis que le volume de travail augmente.

Selon Lê Truong Hai Hiêu, secrétaire du Comité du Parti du quartier d’An Lac, la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux a entraîné des évolutions importantes en matière de territoire, de population et de missions.

Dans ce contexte, les technologies de l’information et la transformation numérique constituent des leviers essentiels pour permettre à l’administration de faire face à l’accroissement de sa charge de travail. S’appuyant sur les systèmes communs déjà mis en place, la localité poursuit par ailleurs le développement de solutions adaptées à ses besoins, destinées à la fois à améliorer l’efficacité de la gestion administrative et à renforcer les services proposés aux habitants et aux entreprises.

Fait notable, compte tenu de l’orientation du quartier d’An Lac vers le développement du commerce et des services, celui-ci ne se contente pas de transférer les procédures administratives vers l’environnement électronique. Il cherche également à déterminer comment l’administration numérique peut faciliter davantage les interactions et les transactions des entreprises.

Selon Lê Truong Hai Hiêu, afin de répondre au besoin de renforcer les liens au sein de la communauté des entreprises, le quartier a coopéré avec plusieurs organismes pour mettre en place une plateforme de commerce électronique B2B.

Grâce à cette plateforme, les entreprises implantées dans la localité peuvent interagir entre elles, établir des relations avec des partenaires extérieurs et rechercher des informations répondant à leurs besoins en capitaux, en matières premières et en fournitures, notamment pour trouver des débouchés à leurs produits. Le modèle venant d’être mis en place, la localité poursuit son suivi et son perfectionnement afin d’améliorer l’efficacité de son soutien aux entreprises.

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Cette approche élargit le rôle de l’administration, qui passe de la résolution des procédures à la création d’un environnement favorisant les connexions. L’administration n’intervient pas directement dans les activités commerciales, mais elle peut créer des canaux supplémentaires permettant aux entreprises de rechercher des partenaires, des clients et des ressources nécessaires à leur développement.

Pour Lê Tu Minh Phuong, directeur de la Compagnie par actions des technologies d’ascenseurs Viêt Dông Hai, ces changements sont perceptibles dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise. Selon lui, la décentralisation du traitement de nombreuses procédures au niveau local a permis aux entreprises de gagner du temps, de réduire leurs frais de déplacement et d’être davantage en mesure d’anticiper leurs plans de production et d’activité commerciale.

De nombreuses transactions liées à la fiscalité, aux assurances et aux dossiers des entreprises sont également désormais effectuées en ligne. Lorsque les dossiers sont transmis par le système et que les informations relatives à leur réception sont communiquées par courrier électronique, les entreprises peuvent suivre leur avancement sans devoir se rendre à plusieurs reprises auprès des organismes compétents. Des procédures qui nécessitaient auparavant de nombreux déplacements peuvent désormais être effectuées plus facilement grâce à l’environnement numérique.

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En particulier, la participation au réseau B2B offre aux entreprises implantées dans le quartier d’An Lac un nouveau canal d’accès au marché. Les entreprises ont la possibilité de promouvoir leur marque au sein de la communauté des entreprises participant à cet écosystème et d’accéder parallèlement à de nouveaux clients à la recherche de leurs produits.

Parallèlement à la mise en relation B2B, An Lac s’oriente également vers des moyens de paiement numériques plus pratiques, allant des codes QR aux solutions de paiement sans contact. Le quartier contribue en outre à l’organisation d’activités visant à guider les utilisateurs dans l’application des technologies et de l’intelligence artificielle.

Toutefois, au regard de la réalité des entreprises, Lê Tu Minh Phuong estime que les nouvelles entreprises, les petites entreprises et les ménages commerçants ont encore besoin d’un soutien accru pour s’adapter à ces nouvelles méthodes.

À travers des rencontres de dialogue, les autorités peuvent à la fois recueillir les difficultés rencontrées et fournir des informations sur la transformation numérique, les sources de financement et les solutions technologiques adaptées.

Apporter les services numériques jusqu’à chaque étal et à chaque ménage commerçant

Si le quartier d’An Lac a choisi de mettre l’accent sur la mise en relation des entreprises, dans la commune de Thanh An (Hô Chi Minh-Ville), la transformation numérique est directement intégrée aux activités quotidiennes des petites entreprises, des ménages producteurs et des petits commerçants.

Au cours des six premiers mois de 2026, 60 des 78 petites et moyennes entreprises de la commune de Thanh An, soit 76,92 %, ont utilisé des outils numériques tels que les factures électroniques et les contrats électroniques. Trois produits caractéristiques du programme OCOP (À chaque commune, son produit), à savoir le thé An An, l’avocat Tam Thành et le melon Phuc Dat, ont été présentés et commercialisés sur la plateforme locale de commerce électronique.

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Dans les marchés traditionnels, la technologie a d’abord été introduite à travers un besoin très familier : le paiement. Dans les marchés de Thanh An et d’An Lâp, 100% des commerçants ont été équipés de codes QR de paiement. Le modèle "Marché 4.0" marque ainsi une transition des transactions entièrement en espèces vers les paiements numériques, sans modifier profondément les habitudes commerciales des petits commerçants.

À partir du simple code QR installé sur les étals, la commune de Thanh An poursuit l’élargissement de l’application des technologies aux produits et aux adresses commerciales. La localité a élaboré un projet visant à normaliser et à numériser les adresses commerciales grâce à des emplacements commerciaux intelligents associés à des codes QR pour les entreprises, les coopératives et les ménages commerçants.

Selon Dang Minh Hai, vice-président du Comité populaire de la commune de Thanh An, après plus d’un an de fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux, la localité accorde une attention particulière à la mise en ligne des processus de traitement des tâches, tout en organisant différents dispositifs d’accompagnement afin de faciliter l’accès des habitants et des entreprises aux services publics.

Au Centre de services administratifs publics, des agents sont chargés d’accompagner les usagers dans le dépôt de leurs dossiers en ligne. Des espaces d’assistance et des vidéos explicatives ont également été conçus afin de permettre aux habitants et aux entreprises d’effectuer eux-mêmes leurs démarches.

Dans la commune de Thanh An, au cours des six premiers mois de l’année, les 18 équipes communautaires chargées des technologies numériques ont continué à jouer leur rôle de relais au niveau local. Au total, 2.362 personnes ont bénéficié d’actions d’information et de conseils sur les paiements sans espèces. Le "Portail communautaire d’apprentissage numérique de la commune de Thanh An" compte plus de 2.700 inscrits et a enregistré plus de 9.400 participations à des tests.

Ces initiatives constituent également une base permettant aux modèles d’économie numérique de s’implanter plus profondément dans la communauté. Un commerçant disposant d’un code QR mais ne maîtrisant pas son utilisation aura des difficultés à maintenir les paiements numériques. De même, un ménage producteur dont les produits sont mis en vente sur une plateforme de commerce électronique, mais qui manque de compétences pour la gérer, aura du mal à exploiter efficacement ce nouveau canal de vente.

Alors que Thanh An dispose de conditions favorables pour mettre en œuvre des modèles concentrés dans les marchés et autour des produits OCOP, la commune de Long Hòa (Hô Chi Minh-Ville) doit relever un autre défi : comment apporter les services de l’administration numérique aux ménages commerçants sur un territoire vaste où la population est dispersée.

Selon Nguyên Ngoc Thanh, vice-président du Comité populaire de la commune de Long Hoa, l’étendue du territoire rend difficile l’accès direct à chaque groupe de population. Les agents doivent donc être régulièrement présents sur le terrain, rester proches des habitants et travailler au plus près de leurs besoins.

Des équipes sont organisées pour se rendre dans chaque hameau afin d’accompagner les habitants dans l’accomplissement des démarches administratives et l’utilisation des technologies numériques directement sur leur lieu de résidence. Les autorités maintiennent également des dialogues directs dans les différents hameaux afin d’identifier les besoins, puis d’adapter et de généraliser les méthodes les plus appropriées.

Cette approche revêt une importance particulière pour les petits ménages commerçants et les travailleurs indépendants, qui ont rarement la possibilité de participer régulièrement à des sessions de formation centralisées. Plutôt que d’attendre que les habitants et les ménages commerçants se rendent aux bureaux administratifs, les équipes communautaires chargées des technologies numériques sont déployées sur le terrain afin de les aider dans des opérations concrètes.

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Du point de vue des services publics, l’exploitation des données déjà disponibles constitue également un enjeu directement lié aux activités des entreprises. La commune de Long Hoa s’est fixé pour objectif de numériser les dossiers d’entrée et les résultats de sortie au Centre de services administratifs publics et de ne plus demander aux habitants et aux entreprises de fournir à nouveau les documents et informations déjà numérisés et interconnectés dans le système de données électronique.

Au-delà des services publics, Long Hoa entend également introduire les services numériques dans les activités commerciales. Dans son programme de transformation numérique, la commune prévoit ainsi le modèle de "Marché technologique numérique", destiné à promouvoir les paiements sans espèces dans les marchés traditionnels et les épiceries, tout en encourageant les commerçants à utiliser des codes QR pour les paiements électroniques.

La réalité observée dans les différentes localités montre que l’administration numérique au service du développement économique ne doit pas nécessairement commencer par un modèle identique partout. L’essentiel est d’identifier correctement les besoins de chaque groupe d’acteurs et les caractéristiques de chaque territoire. Dans les zones où les entreprises sont concentrées, les principaux besoins concernent l’information, les partenaires et l’accès aux marchés.

Dans les territoires comptant de nombreux ménages producteurs et petits commerçants, la technologie doit être intégrée à des activités quotidiennes telles que les paiements, les factures électroniques ou la mise en vente des produits sur les plateformes de commerce électronique. Dans les zones vastes où la population est dispersée, il faut avant tout disposer d’équipes suffisamment proches pour apporter les compétences et les services numériques directement au niveau local.

Lorsque ces services deviennent une partie intégrante des activités quotidiennes de production et de commerce, la transformation numérique accomplit pleinement son parcours, passant de l’amélioration de l’efficacité de la gestion publique au soutien direct au développement économique.

VNA/CVN