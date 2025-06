Le secteur touristique thaïlandais appelle à des améliorations majeures

La Thaïlande doit devenir une destination touristique durable et de haute qualité, indique une lettre du Conseil du tourisme de Thaïlande (TCT) adressée au Premier ministre Paetongtarn Shinawatra, appelant à des réformes pour renforcer la compétitivité touristique du pays à l'échelle mondiale.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le président du TCT, Chai Arunanondchai, a souligné que le tourisme ayant fourni plus de 4,4 millions d'emplois en Thaïlande était confronté à des incertitudes mondiales telles que les tensions géopolitiques et les inquiétudes concernant la sécurité des voyageurs.

Il a exhorté le gouvernement à s'attaquer d'urgence aux problèmes persistants d'escroqueries et de fraudes touristiques, ainsi qu'à lutter contre les crimes qui y sont liés. Rétablir la confiance dans la sécurité en Thaïlande nécessite une collaboration entre les agences, des systèmes de suivi efficace, ainsi qu’une réglementation sur la consommation de cannabis afin de prévenir la surconsommation des touristes.

Pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre, le TCT a proposé la création d'une école régionale de tourisme axée sur les langues, la technologie, le service client et la communication.

Le Conseil a également recommandé de simplifier les procédures juridiques pour les exploitants d'hôtels et d'hébergements en remplaçant les permis multiples par une licence unique afin de réduire la charge administrative.

TCT a soumis des propositions aux ministères des Finances et des Transports. Il est demandé au ministère des Finances d'accorder des prêts à faible taux d'intérêt et de créer un fonds pour le tourisme durable destiné aux PME qui n'ont actuellement pas accès au financement.

Le ministère des Transports est encouragé à lutter contre les arnaques aux taxis et à la location de voitures et à développer les services ferroviaires afin de mieux relier les grandes villes et les villes secondaires.

VNA/CVN