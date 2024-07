La Thaïlande appelle les entreprises à soutenir les agriculteurs

Photo : VNA/CVN

Le ministre du Commerce, Phumtham Wechayachai, a demandé au Département du commerce intérieur (ITD) de se coordonner avec les grands magasins, les supérettes et les stations-service pour aider à acheter des produits auprès des agriculteurs afin d'assurer la stabilité des prix agricoles.

Phumtham Wechayachai a souligné que la méthode conventionnelle par laquelle le gouvernement intervient pour soutenir les prix agricoles n'est pas durable.

Le gouvernement devrait donc rechercher la collaboration de grands conglomérats tels que PTT, Charoen Pokphand Foods, Thai Beverage, Tops et EmQuartier pour les aider à acheter des produits agricoles en tirant parti de leurs activités de responsabilité sociale des entreprises.

Plus tôt, le 18 juillet, le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin avait demandé au secrétaire permanent du ministère du Commerce et directeur général de l'ITD de prendre des mesures pour surveiller les prix et la qualité des produits agricoles au cours du second semestre. L'une des mesures consiste à rechercher une collaboration avec de grands conglomérats pour aider à consommer des produits agricoles.

VNA/CVN